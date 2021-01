COEUR MINING - Minenaktie mit gutem Start ins neue Jahr

Nach einer längeren Pause stellte ich im Dezember 2020 wieder einmal eine Aktie aus dem Minenbereich vor, in diesem Fall die Aktie von Coeur Mining. Unter hohem Volumen war die Aktie über das Hoch bei 9,25 USD ausgebrochen und beendete damit eine mehrmonatige Konsolidierung. Das kurzfristige Ziel bei 11,98 USD wurde aber knapp verfehlt, ehe der Wert noch einmal in Richtung des Ausbruchslevels bei 9,25 USD zurücksetzte. Nach diesem Rücklauf übernahmen die Bullen wieder das Ruder. Heute eröffnet der Wert mit einer großen Kurslücke das neue Börsenjahr.

Das mittelfristige Chartbild bleibt bullisch, kurzfristig gibt es einige Varianten. Am plausibelsten erscheint mir ein Rücksetzer in Richtung des kleineren Ausbruchslevels bei 10,48 USD, ehe die Aktie wieder nach oben abdrehen sollte. Anschließend könnte der Wert sich in Richtung des Ziels bei 11,98 USD aufmachen. Auf Jahressicht wären sogar Kurse über 16,00 USD möglich. Bei 16,40 USD notiert das Hoch aus dem Sommer 2016.

Stopps können nun bereits unter das Tief bei 9,37 USD in den Markt gelegt werden. Rücksetzer bieten Einstiegschancen, solange das Ausbruchsniveau bei 9,25 USD gehalten werden kann.

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mrd. USD 791,00 936,00 914,70 Ergebnis je Aktie in USD 0,19 0,57 0,70 KGV 57 19 15 Dividende je Aktie in USD 0,00 0,00 0,00 Dividendenrendite 0,00 % 0,00 % 0,00 % *e = erwartet

Coeur-Mining-Aktie

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)