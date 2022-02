Cohere Capital, eine in Boston ansässige Privatkapitalgesellschaft, die sich auf Investitionen in führende technologiebasierte, mittelständische Unternehmen konzentriert, gab bekannt, dass es eine strategische Wachstumsinvestition in Boostability (das „Unternehmen”) durchgeführt hat. Cohere Capital ging eine Partnerschaft mit der Geschäftsleitung und dem bestehenden Investor H.I.G. Growth Partners ein, um die Entwicklung des Unternehmens zu beschleunigen und das Leistungsversprechen für seinen großen wachsenden Kundenstamm weiter zu verbessern.

Boostability mit Sitz in Lehi im US-Bundesstaat Utah liefert digitale Marketingtechnologie und Serviceleistungen für kleine und mittelständische Unternehmen („SMBs”) mit Fokus auf Suchmaschinenoptimierung („SEO”, Search Engine Optimization). Die proprietäre Software und kundenorientierte Technologie des Unternehmens versetzt Boostability in die Lage, maßgeschneiderte Lösungen im Hinblick auf die Verwirklichung, Contentbeschaffung, Partnerintegration und Transparenz über Kundenativitäten bereitzustellen.

Gavan Thorpe, CEO von Boostability, kommentierte die Entwicklung mit den Worten: „Wir freuen uns über die Partnerschaft mit dem Team von Cohere, da es über eine einzigartige Erfahrung auf unserem Endmarkt sowie über die Gewandtheit im Umgang mit technologiebasierten digitalen Marketingunternehmen verfügt. Wir haben in Cohere den idealen Partner gefunden, um uns bei der Skalierung unserer Technologieplattform zu unterstützen.”

Nik Shah, Managing Partner und Mitbegründer von Cohere Capital, ergänzte: „Boostability befindet sich an einem spannenden Wendepunkt seiner Wachstumsgeschichte. Wir sind äußerst erfreut, sie dabei unterstützen zu können, ihre hochgradig skalierbare, proprietäre Technologieplattform für weitere SMB-Kunden rund um den Globus nutzen zu können.” Daniel Gedney, Prinzipal und Mitbegründer von Cohere Capital, erläuterte: „Wir sind hocherfreut über die Partnerschaft mit diesem innovativen und branchenweit führenden Team.”

Boostability wurde bei dieser Transaktion durch die KPMG Corporate Finance LLC. vertreten

Über Boostability

Boostability ist ein führender Anbieter hochwertiger, erschwinglicher und skalierbarer digitaler Marketinglösungen für den unterversorgten SMB-Markt (kleine und mittelständische Unternehmen). Das Unternehmen ist gegenwärtig in 12 Ländern in Zusammenarbeit mit mehr als 300 Vertriebspartnern tätig und bedient über 18.000 aktive Kunden. Weitere Informationen finden Sie unter www.boostability.com.

Über Cohere Capital

Cohere Capital ist eine in Boston ansässige Privatkapitalgesellschaft, die sich ausschließlich auf mittelständische Wachstumsunternehmen konzentriert. Cohere Capital verfügt über ein ein flexibles Mandat in unterschiedlichen Wachstumsmärkten, ist jedoch in erster Linie auf Neufinanzierungen und Wachstumsinvestitionen in rasch wachsende, technologiebasierte Dienstleistungsunternehmen ausgerichtet. Weitere Informationen finden Sie unter www.coherecapital.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220223005009/de/

