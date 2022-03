Coinbase-Aktie: „Einzigartige Chance“

Die Coinbase-Aktie bietet eine attraktive Möglichkeit, in die Krypto-Sphären zu investieren. Selbst Investoren, die der direkten Investition in einer Kryptowährung abgeneigt sind, sollten das Geschäftsmodell dahinter als plausibel einstufen. Immerhin gibt es ein reges Interesse am Handel mit digitalen Assets.

Ob die Coinbase-Aktie einzigartig ist, das lässt sich verschieden beantworten. Eine Analystin geht jetzt jedenfalls so weit und sagt: Ja, es ist eine einzigartige Chance. Das wollen wir wiederum heute aus einer Foolishen Perspektive heraus beleuchten.

Coinbase-Aktie: Eine einzigartige Chance

Genauer gesagt handelt es sich bei der Analystin um Lisa Ellis, die Senior Analystin bei MoffettNathanson ist. Ihrer Ansicht nach stecke hinter der Coinbase-Aktie etwas Einzigartiges. Und um ihre Argumentation im Geschriebenen ein wenig zu ordnen: Sie hat mehrere Gründe dafür.

Zum einen müssten Investoren bei dieser Chance nicht einmal genau wissen, welchen Nutzen Kryptowährungen besäßen. Ob es die Tauschfunktion, ein Wertspeicher, Zahlungen oder selbst NFTs seien: Es gebe viele Möglichkeiten, die das US-Unternehmen bediene. 160 verschiedene Währungen seien präsent, deshalb müsse man sich nicht einmal auf ein Token festlegen. Zugegebenermaßen eine erste, plausible Sicht.

Aber es geht weiter: Hinter der Coinbase-Aktie stecke ein einzigartiger Vermögenswert. Auch im Vergleich zu Peers. Das Management dieser Plattform arbeite daran, einen einzigartigen Kosmos zu kreieren. Damit biete man Verbrauchern und Unternehmen einen einfachen Zugang zum Krypto-Space. Die Aktie befinde sich dabei gerade erst, metaphorisch gesprochen, im Erdgeschoss dieser Veränderungen.

Gleichzeitig sei auch die Bewertung der Coinbase-Aktie attraktiv. Mit einer Bewertung, die dem Fünffachen des Umsatzes entspräche, befände man sich auf einem günstigen Maß. Deshalb handele es sich auch gerade jetzt um eine günstige Einstiegschance, die die Analystin mit einem Kursziel von 600 US-Dollar quittiert hat. Aber es geht im Kern um die unternehmensorientierte These dabei, die etwas Qualitatives in einem großen Markt aufbaut.

Viel von dem ist richtig, aber …

Die Coinbase-Aktie besitzt unzweifelhaft diese Chance. Foolishe Investoren können unternehmensorientiert wohlwollend zur Kenntnis nehmen, dass es dem Management dieses Unternehmens wirklich um einen Kosmos geht. Sowie auch, dass ein mögliches Alleinstellungsmerkmal abseits der Plattform mit Mehrwertleistungen kreiert wird. Außerdem scheint die fundamentale Bewertung wirklich preiswert zu sein.

Für mich gibt es trotzdem ein Aber. Zwar keinen Gamechanger, der eine Investitionsthese verändern muss. Wohl aber das Risiko der Regulation, die für den gesamten Markt zu einem Problem werden könnte und damit verbunden auch für eine potenziell führend bleibende Plattform.

Die Coinbase-Aktie kann daher eine große Chance sein. Positiv ist für unternehmensorientierte Investoren außerdem, dass es den Zugang zum Krypto-Markt über ein produktives Unternehmen gibt. Allerdings bleibt das Risiko der Regulation auch bei dieser Chance etwas, das man zumindest berücksichtigen sollte, trotz der vielleicht einmaligen, preiswerten Chance.

