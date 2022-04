Coinbase-Aktie: Sinkende Marktanteile sind (k)ein Problem

Die Coinbase-Aktie sinkt und sinkt. Hängt das womöglich mit sinkenden Marktanteilen zusammen? Ja, möglicherweise. Zumindest legen das aktuelle Studien und Analysen nach, die unter anderem im US-amerikanischen Raum kursieren.

Die Krypto-Plattform soll demnach gemessen am Handelsvolumen von 11 auf 8 % an Marktanteil eingebüßt haben. Das wiederum geht auf Analysen der Mizuho Bank zurück. Wenn diese Tendenz sich bestätigen sollte und sich der Wettbewerb intensiviert, so wäre das natürlich ein Problem.

Aber es kann auch möglich sein, dass sich der Problemgehalt in Wohlgefallen auflöst. Blicken wir auf die Coinbase-Aktie und einen stärkeren Wettbewerb. In Teilen ist dieses Muster sogar normal. Jetzt gilt es für eine funktionierende Investitionsthese die eigenen Stärken auszuspielen. Oder im Zweifel ein wenig nachzujustieren.

Coinbase-Aktie: Neues Normal eines Regelbrechers …?!

Vielleicht bist du mit dem Konzept eines Regelbrechers oder Rule Breakers vertraut. Dazu gehören viele verschiedene Komponenten. Allerdings ist ein Teil dieser Reise, dass früher oder später Konkurrenten den Wettbewerb anheizen. Ich denke, im Krypto-Markt ist das jetzt der Fall. Zumal sich zeigt, dass das Management von Coinbase zuletzt neue handelbare Token hinzufügen musste, um den Marktanteil zumindest ein wenig zu sichern.

Entscheidend ist, dass das Management der Coinbase-Aktie jetzt diese Wettbewerbsposition mittel- bis langfristig qualitativ verteidigen kann. Im Zentrum der Investitionsthese steht nicht nur einfach der Handel mit Kryptowährungen. Nein, sondern bei diesem US-Konzern geht es eigentlich eher darum, dass das Management ein Ökosystem auch um Mehrwertservices zusammenbaut. Das wiederum ist von dem Handelsvolumen losgelöst.

Weiterhin gilt, dass Coinbase zuletzt in der Kritik stand, weil das Unternehmen zu viel verdient. Der Preis kann ein Merkmal des Wettbewerbs sein, günstigere Anbieter haben jetzt womöglich Oberwasser. Aber die Qualität ist häufig und langfristig das entscheidende Merkmal. Wenn es das US-Unternehmen schafft, zu wachsen trotz Einbußen beim Marktanteil, so wäre das das Merkmal eines Rule Breakers. Wir können daher sagen: Die jetzige Marktphase ist wirklich bemerkenswert und entscheidend. Wettbewerb ist ein Faktor, der eine Herausforderung für die Investitionsthese ist.

Auf dem Weg zu einem Rule-Maker

Die Coinbase-Aktie kann daher in gewisser Weise auf dem Weg zu einem Rule-Maker sein. Ich jedenfalls investiere weiterhin mit einer kleineren Position, weil ich das Ökosystem sehr schätze. Ehrlich gesagt ist das Handelsvolumen eine Kennzahl, die ich weniger verfolge. Aber die ich in Zukunft natürlich vermehrt aufgrund der aktuellen Tendenz im Blick habe.

Schafft es Coinbase jedoch, trotz der abnehmenden Tendenz qualitativ weiterzuwachsen, so glaube ich: Das Unternehmen besteht im Wettbewerb und kann den Status eines Rule-Makers erhalten. Wobei das noch so einige Wenns beinhaltet.

Der Artikel Coinbase-Aktie: Sinkende Marktanteile sind (k)ein Problem ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Vincent besitzt Aktien von Coinbase. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Coinbase.

