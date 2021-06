Coinbase: Neue Kooperation mit Apple und Google für Angriff auf PayPal- Aktie setzt Erholung fort

Die Aktie der amerikanischen Kryptobörse legt heute um etwas mehr als 1 Prozent zu. Nachdem JPMorgan mit einer Kaufempfehlung den Abwärtstrend im Kurs schon gestoppt hatte, legt Coinbase heute mit einer neuen Kooperation nach. Ab sofort akzeptieren Apple und Google eine Karte von Coinbase zum Bezahlen mit Kryptowährungen.

Angriff auf Paypal

Um seine Kunden nicht zu PayPal ziehen zu lassen, hat sich Coinbase zwei wirklich dicke Fische ins Boot geholt. Kurz nachdem PayPal angekündigt hat, dass US-Verbraucher jetzt die Möglichkeit haben ihre Kryptowährungsbestände zum Bezahlen ihrer Online-Händler weltweit zu gebrauchen, zieht Coinbase mit einem ähnlichen Schachzug nach.

Apple, Google und Belohnung

In einem Blogbeitrag gibt Coinbase bekannt, dass seine Karte ab sofort bei Apple- und Google-Pay hinterlegt werden kann. Die Inhaber der Coinbase-Card können somit alltägliche Waren mit digitalen Währungen kaufen. Alle Kryptowährungen werden dabei automatisch in Dollar umgewandelt und das Geld wird auf die Coinbase Card eines Kunden für Einkäufe und Abhebungen an Geldautomaten überwiesen. Zudem können Benutzer beim Einkaufen Krypto-Belohnungen verdienen, wenn eine Coinbase-Karte mit Apple- oder Google-Pay verwendet wird.

Die neue Kooperation zwischen Coinbase, Google und Apple treibt die tägliche Nutzung digitaler Assets im Handel weiter voran. Der Bitcoin kann von der neuen Kooperation allerdings heute nicht profitieren. Er liegt rund 1,5 Prozent im Minus.

onvista Mahlzeit: Autowerte ziehen Dax auf Allzeithoch – Nokia, Sixt, LPKF Laser und ein Blick auf Cybersecurity-Aktien

Keine Folge mehr verpassen? Einfach den onvista YouTube-Kanal abonnieren!

Von Markus Weingran

Foto: Burdun Iliya / Shutterstock.com