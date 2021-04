Collinson kooperiert mit Alibabas Fliggy für ein verbessertes Reiseerlebnis für treue Mitglieder der Plattform

Durch die strategische Partnerschaft erhalten Fliggys Premium-Mitglieder (F3 und F4) kostenlosen Zugang zu Collinsons „LoungeKey powered by Priority Pass“-Netzwerk von über 190 Flughafen-Lounges in ganz China





Fliggys Mitglieder der höchsten Stufe (F4) erhalten auch kostenlosen Lounge-Zugang für Gäste (2 Lounge-Besuche)



Collinson, ein weltweit führender Anbieter von Reiseerlebnissen und Gesundheitsdienstleistungen sowie Eigentümer und Betreiber des Flughafenerlebnisprogramms „Priority Pass“, kündigt eine strategische Partnerschaft mit Fliggy, der zur Alibaba Group gehörenden Reiseplattform, an, um seinen Premium-Mitgliedern ab dem 21. April 2021 den Zugang zu Flughafen-Lounges in ganz China zu ermöglichen.

Im Rahmen der Partnerschaft können F3-Mitglieder von Fliggy den Zugang über das Einlösen von Punkten in der Taobao Fliggy-App aktivieren und sich dann in über 190 Lounges innerhalb des chinesischen Netzwerks von Collinson (über 60 große Flughäfen) entspannen, bevor sie an Bord gehen. Fliggy F4-Mitglieder erhalten sogar die Möglichkeit, Gäste einzuladen, um die entspannende Atmosphäre, die Annehmlichkeiten und den Service dieser Einrichtungen durch das Einlösen von Punkten zu genießen.

Todd Handcock, President, Asia Pacific, Collinson, sagte: „Unsere jüngsten Untersuchungen haben ergeben, dass weltweit das geistige Wohlbefinden für Reisende hohe Priorität hat. Ein großer Teil der Vielflieger in Asien möchte in Räumen mit sozialer Distanz am Flughafen Stress abbauen und entspannen. Unsere Partnerschaft mit Fliggy ist ein wichtiger Schritt, um Reisenden in Asien ein nahtloses, stressfreies Erlebnis zu bieten. Sie zeigt auch unser fortwährendes Engagement, die Erholung der Reiseindustrie zu unterstützen, da Inlandsreisen für den Erfolg der Region entscheidend sind, insbesondere im Hinblick auf den Wiederaufbau der jeweiligen lokalen Wirtschaft.“

Wan Li, General Manager of User Growth and Membership Benefits bei Fliggy, sagte: „Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Collinson, mit der wir Fliggy-Mitgliedern mehr Vorteile und ein besseres Nutzererlebnis bieten. Wir werden mit Collinson gemeinsam die Zukunft des Reisens erkunden, mit Fokus auf die jüngere Generation, und alle Anstrengungen unternehmen, die erforderlich sind, um unseren Reiseservice weiter zu verbessern.“

Diese jüngste Ankündigung erfolgt im Rahmen des fortwährenden Engagements von Collinson, die sichere Rückkehr des globalen Reisens zu unterstützen. In diesem Zusammenhang wurde eine Reihe strategischer Partnerschaften mit führenden Fluggesellschaften geschlossen, die darauf abzielen, das Vertrauen der Reisenden wiederherzustellen und das Reiseerlebnis nach der Pandemie auf sichere Weise zu verbessern. Zu diesen Partnerschaften gehören die derzeit laufende Testkooperation mit Singapore Airlines und die Zusammenarbeit von Collinson mit Asiana Airlines zur Erweiterung ihres Treueprogramms.

