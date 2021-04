Columbia Sportswear schüttet Dividende aus

Der amerikanische Sportartikelhersteller Columbia Sportswear Co. (ISIN: US1985161066, NASDAQ: COLM) wird eine im Vergleich zum Vorquartal konstante vierteljährliche Dividende von 0,26 US-Dollar je Aktie ausbezahlen, wie am Donnerstag berichtet wurde. Die Zahlung erfolgt am 27. Mai 2021 (Record date: 13. Mai 2021).

Auf das Jahr hochgerechnet zahlt Columbia Sportswear Company 1,04 US-Dollar an Dividende aus. Beim aktuellen Aktienkurs von 113,40 US-Dollar (Stand: 29. April 2021) ergibt sich eine derzeitige Dividendenrendite von 0,92 Prozent. Die Zahlung einer Dividende wurde im Frühjahr 2020 ausgesetzt und im ersten Quartal 2021 wieder aufgenommen.

Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2021 betrug der Umsatz 625,61 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 568,23 Mio. US-Dollar), wie am Donnerstag ebenfalls berichtet wurde. Der Gewinn lag bei 55,9 Mio. US-Dollar nach 0,21 Mio. US-Dollar im Jahr 2020. Für das Gesamtjahr 2021 wird ein Umsatz von 3,04 bis 3,08 Mrd. US-Dollar sowie ein Ertrag von 271 bis 288 Mio. US-Dollar erwartet. Nachbörslich gab die Aktie über 5 Prozent nach.

Der Konzern wurde im Jahr 1938 gegründet. Columbia Sportswear mit Sitz in Portland ist vor allem für Outdoor-Bekleidung und Skimode bekannt. Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresanfang 2021 mit 29,78 Prozent im Plus und weist aktuell eine Marktkapitalisierung in Höhe von 7,49 Mrd. US-Dollar (Stand: 29. April 2021) auf.

Redaktion MyDividends.de