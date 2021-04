com.on Der Börsenpodcast: Biden wirbelt Märkte durcheinander – Steinhoff, Ocugen, BP und SAP auf dem Prüfstand

Diese Woche hätte man meinen können Donald Trump wäre noch in Amt und Würden. Der ehemalige US-Präsident war ja dafür bekannt, dass er mit nur einem Tweet die Stimmung an den Aktien-Märkten schnell ändern konnte. Das hat Joe Biden diese Woche auch geschafft. Erst sorgte der von ihm einberufene Klimagipfel für freudige Gesichter und am Ende des Tages hatten seine neuen Steuerpläne lange Gesichter hinterlassen.

Zahlen, Zahlen und Zahlen

Die Berichtssaison kommt so langsam richtig in Fahrt. Obwohl die vorläufigen Zahlen von Daimler schon bekannt waren, konnten die Stuttgarter bei der Bekanntgabe der endgültigen Zahlen noch überraschen. Vorstandschef Ola Källenius liefert schnell noch ein Prognose-Erhöhung nach, was leider bei der schlechten Stimmung am Markt etwas unterging.

Auch SAP konnte sich bei seinen endgültigen Zahlen noch ein weiteres Sternchen verdienen. Das Cloud-Geschäft macht den Walldorfern wieder richtig Spaß und den Anlegern auch.

Was Daimler an zwei verschiedenen Tagen präsentierte, erledigte ASML in einem Aufwasch. Hier gab es Gute Zahlen inklusive Prognoseerhöhung gleichzeitig. Dementsprechend groß war die Freude bei den Anlegern. Aber ist die Aktie damit schon an ihrem Zenit angekommen?

Das Experten-Duo Andreas Lipkow, Finanzstratege bei der comdirect und Markus Weingran, Redaktionsleiter bei onvista, hat sich in der neuen Folge von com.on die wichtigsten Themen der Börsenwoche zur Brust genommen.

Teil 1:

# Sorgen Bidens neue Klimaziele für neuen Schwung in der Branche?

# Heben die Steuerpläne den Schwung direkt wieder auf?

# Ist es richtig, dass die EZB nichts macht?

Der zweite Teil des Börsenpodcasts gehört wie gewohnt den Zuhörern. Unter comon@onvista.de können Sie ihre Fragen an Markus Weingran und Andreas Lipkow stellen. Diese Fragen haben die beiden Experten in der heutigen Folge für Sie beantwortet:

Teil 2:

# Daimler: Endgültige Zahlen - endgültiges Kaufargument?

# SAP: Läuft jetzt wieder alles rund?

# ASML: Prognose erhöht - hat die Aktie noch Luft nach oben?

# Coinbase: Aktie fällt immer weiter - Reißleine ziehen?

# Deutsche Börse: Vorjahresniveau nicht erreicht - ein Problem?

Teil 3:

onvista: Steinhoff, Netflix, Apple

comdirect: Ocugen, Curevac, BP

Foto: comdirect / onvista