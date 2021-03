com.on Der Börsenpodcast: Chinesischen Aktien haben es gerade doppelt schwer! – LPKF Laser, SGL Carbon, Eon und QuantumScape im Check

In der vergangenen Woche standen besonders Alibaba & Co unter Druck. Der Gegenwind für Aktien aus dem Reich der Mitte kam direkt aus zwei Richtungen. Zum einen aus den USA, die schärfere Bilanzregeln für die Aktien beschlossen und zum anderen aus der Volksrepublik, die zukünftig die Daten ihrer Internet- und Techgiganten über einem Joint Venture bei der heimischen Notenbank sammeln will. Bei den Anlegern stießen diese Nachrichten nicht auf viel Gegenliebe.

Zahlen, Kapitalerhöhungen und ein enorm hohes Kursziel für Tesla

Einige Aktien mussten in dieser Woche kräftig Federn lassen. Die Papiere von SGL Carbon, Encavis und LPKF Laser rutschten nach Vorlage ihrer Bilanzen gleich zweistellig ins Minus. Für QuantumScape ging es auch fast 20 Prozent in die Tiefe. Der amerikanische Batterie-Produzent kündigte eine Kapitalerhöhung an. Siemens Healthineers besorgt sich ebenfalls frisches Kapital. Der Schritt gefiel den Anlegern ebenfalls nicht so sehr, aber die Aktie kam unterm Strich deutlich besser davon als die Papiere von QuantumScape.

Kaum von der Stelle kam hingegen das Papier von Tesla. Dabei sieht Cathie Wood und ihr Team im optimalen Fall die Aktie 2025 bei 4.000 Dollar stehen. Die neue Analyse von Ark Invest hat für viele Diskussionen gesorgt.

Das Experten-Duo Andreas Lipkow, Finanzstratege bei der comdirect und Markus Weingran, Redaktionsleiter bei onvista, hat sich in der neuen Folge von com.on die wichtigsten Themen der Börsenwoche zur Brust genommen.

Teil 1:

# USA/China: Bilanzregeln jetzt per Gesetz beschlossen - Vorsicht bei China-Aktien?

# EU/China: China reagiert auf EU-Sanktionen - Nächster Brennpunkt?

# Fed lässt ab Juni wieder Aktienrückkäufe und Dividende bei Banken zu

Der zweite Teil des Börsenpodcasts gehört wie gewohnt den Zuhörern. Unter comon@onvista.de können Sie ihre Fragen an Markus Weingran und Andreas Lipkow stellen. Diese Fragen haben die beiden Experten in der heutigen Folge für Sie beantwortet:

Teil 2:

# Siemens Healthineers: Kursrutsch nach Kapitalerhöhung eine Chance?

# Tesla: Cathie Wood / Ark Invest rufen Kursziel von 4.000 Dollar auf - realistisch?

# Porsche oder VW: Welche Aktie ist die bessere Wahl?

# SGL Carbon: Aktie stürzt nach den Zahlen ab - Geschichte vorbei?

# EON: Aktie nach den Zahlen wieder Anlegers Liebling?

Teil 3:

# onvista: Encavis, LPKF Laser und QuantumScape

# comdirect: Eckert & Ziegler, GameStop und Curevac

