com.on Der Börsenpodcast: Gute Zahlen treiben den Dax nicht an – BASF, BYD, Varta und wie gefährlich wird der Chipmangel für die Autobauer

Markus Weingran war Redaktionsleiter beim Deutschen Anlegerfernsehen und der TV-Abteilung der Bernecker Verlagsgesellschaft. Ab 2015 war er zusätzlich Chefanalyst für den ersten mobilen Börsendienst. Seit Mai 2018 ist Markus Weingran Redaktionsleiter bei der onvista media GmbH und für die redaktionellen Inhalte der Homepage verantwortlich. Sein Motto: "In jeder Börsenphase gibt es Chancen am Aktienmarkt!"

Über den Podcast

Andreas Lipkow und Markus Weingran sprechen wöchentlich über die aktuellen Brandherde für die internationalen Märkte, die Bewegungen an den Börsen und werfen einen Blick auf die meistgesuchtesten Aktien der onvista und comdirect. com.on - Der Börsenpodcast entsteht in Koproduktion zwischen der comdirect bank AG und der onvista media GmbH. Die in diesem Podcast zur Verfügung gestellten Informationen stellen keine Anlageberatung und keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Sie dienen ausschließlich zu Informationszwecken.