Es waren eigentlich nicht die amerikanischen Inflationsdaten selbst, sondern eine Aussage von James Bullard, Präsident der Notenbank von St. Louis. Der sagt in einem Interview, dass er eine Leitzinsanhebung um einen vollen Prozentpunkt bis Juli befürworte. In diesem Fall würde die Fed ein noch schneller Tempo bei den Leitzinserhöhungen an den Tag legen, als die Wall Street bislang eingepreist hat. Klar, dass die Märkte wieder auf Tauchstation gingen - besonders die amerikanischen Techwerte.

Gute Zahlen vs. Zinsängste

Seit den Aussagen von James Bullard sind die Märkte wieder verunsichert. Kein gutes Umfeld, um mit guten Zahlen zu glänzend. Probiert haben es trotzdem einige Konzerne. Siemens überraschte etwas mit einem guten Start in sein neues Geschäftsjahr. Aber nur einen Tag später hatte James Bullard die Freude wieder weggewischt. Erneute Chance für die Anleger?

Auch Disney hatte mit den neuen Zinsaussagen der Fed zu kämpfen. An einem Tag mit guter Stimmung an den Märkten wären die Zahlen bestimmt noch besser aufgenommen worden. Wie viel Luft nach oben hat die Aktie jetzt noch?

Wer in dem Marktumfeld mit den Zahlen nicht den Geschmack der Anleger trifft, der hat es doppelt schwer. Das musste Delivery Hero feststellen. Besonders der Ausblick schreckte noch mehr Anleger ab. So musste das Papier an nur einem Tag einen Rücksetzer von rund 30 Prozent verkraften. Ist es Zeit für eine Gegenbewegung?

Das Experten-Duo Andreas Lipkow, Finanzstratege bei der comdirect und Markus Weingran, Redaktionsleiter bei onvista, hat sich in der neuen Folge von com.on die wichtigsten Themen der Börsenwoche zur Brust genommen.

# Inflation: Gibt die Fed jetzt noch mehr Gas?

# EZB: Lagarde schon wieder im Rückwärtsgang?

# Dax: Ist die gute Stimmung schon wieder vorbei?

Der zweite Teil des Börsenpodcasts gehört wie gewohnt den Zuhörern. Unter comon@onvista.de können Sie ihre Fragen an Markus Weingran und Andreas Lipkow stellen. Diese Fragen haben die beiden Experten in der heutigen Folge für Sie beantwortet:

# Mercedes: Sind die vorläufigen Zahlen wirklich so gut

# Delivery Hero: Wann ist die Talfahrt der Aktie beendet?

# Disney: Ist die Micky Mouse wieder hip?

# Peloton: Was ist dran an den Gerüchten?

# Siemens: Hat die Aktie noch Potenzial?

onvista: Tui, Bayer und Lufthansa

comdirect: Twitter, Covestro und Teamviewer

