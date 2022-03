com.on Der Börsenpodcast: Viele dunkle Wolken über dem Dax – Zalando, Bayer, Baidu und wie tief können die Autobauer und Banken noch fallen?

Der Ukraine-Krieg sorgt für große Verwerfungen an den Märkten. Die Aktien rauschen in den Keller und die Ölpreise steigen in die Höhe. Gerade in dieser Phase steht die nächste Sitzung der amerikanischen Notenbank auf dem Programm. Muss Fed-Chef Jerome Powell zurückrudern oder wird er die Zinsen trotz aller Probleme anheben?

Autobauer und Banken im freien Fall

Nachdem der West harte Sanktionen gegen Russland erlassen hat, stehen besonders die Aktien der Autobauer und Banken unter Druck. Bei BMW muss die Arbeit schon an einem Standort eingestellt werden. Wie tief können die Aktien der Autobauer noch fallen?

Die gleiche Frage können sich Anleger auch bei Banken stellen. Obwohl Christian Sewing die Auswirkungen auf die deutschen Banken als „überschaubar“ bezeichnet hat, gehörten die Finanzinstitute in dieser Woche erneut zu den größten Verlierern. Die Deutsche Bank verliert fast 22 Prozent und Aktie der Commerzbank gibt um etwa 24 Prozent nach.

Das Experten-Duo Andreas Lipkow, Finanzstratege bei der comdirect und Markus Weingran, Redaktionsleiter bei onvista, hat sich in der neuen Folge von com.on die wichtigsten Themen der Börsenwoche zur Brust genommen.

Teil 1:

Ölpreis: Ist das die nächste Belastung für die Märkte?

Jerome Powell: Hat der Fed-Chef etwas Druck von den Märkten genommen?

Banken: Belasten die Sanktionen die Finanzinstitute stark?

Der zweite Teil des Börsenpodcasts gehört wie gewohnt den Zuhörern. Unter comon@onvista.de können Sie ihre Fragen an Markus Weingran und Andreas Lipkow stellen. Diese Fragen haben die beiden Experten in der heutigen Folge für Sie beantwortet:

Teil 2:

Zalando: Waren die Zahlen wirklich so schlecht?

Merck: Starkes Jahr - jetzt zugreifen?

Covestro: Wie sind die Zahlen einzuschätzen?

SMA: Solar: Ausrutscher oder Vorsicht?

Autobauer: Werden gerade stark abverkauft - zurecht?

Teil 3:

onvista: Bayer, Baidu, Novavax

comdirect: Mercedes Benz Group, RWE AG, BASF

