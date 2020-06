Das Thema Wasserstoff nimmt wieder ordentlich Fahrt auf. Die üblichen Verdächtigen haben in dieser Woche nicht mit Nachrichten gegeizt. Aber auch immer mehr neue Unternehmen und große Konzerne wollen jetzt ihr Stück vom Kuchen abhaben. So haben zum Beispiel RWE und Thyssenkrupp sich auch dafür entschieden in die Branche einzusteigen.

Tesla kurzfristig über 1.000 Dollar

Obwohl es bei den Autobauern weltweit nicht gerade rosig läuft, sticht die Aktie des kalifornischen Elektroauto-Pioniers ein weiteres Mal hervor. Mit einem neuen Allzeithoch im vierstelligen Bereich wird sehr deutlich, welchen Favoriten die Anleger in der Branche ausgemacht haben. Jetzt geht die Rechnerei wieder los. Der Musk-Konzern ist an der Börse mehr Wert, als die drei deutschen Autobauer zusammen. Auch im Vergleich mit den weltweiten Autobauer ist Tesla ganz weit vorne. Vergleicht man die fundamentalen Daten aller Autobauer, dann ist wieder die Zeit gekommen, dass viele Experten warnend den Finger heben.

Das Experten-Duo Andreas Lipkow, Finanzstratege bei der comdirect und Markus Weingran, Redaktionsleiter bei onvista, hat sich in der neuen Folge von com.on wieder die wichtigsten Themen der Börsenwoche ganz genau angeschaut.

Die Themen des heutigen Podcast:

Teil 1:

# Wall Street: Brutaler Rücksetzer - nur kurzer Schreckmoment?

# Dax: Übernehmen ab heute die Bullen wieder das Ruder?

Der zweite Teil des Börsenpodcasts gehört den Zuhörern. Unter comon@onvista.de können Sie ihre Fragen an Markus Weingran und Andreas Lipkow stellen. Diese Fragen haben die beiden Experten in der heutigen Folge für Sie beantwortet:

Teil 2:

# Adobe: Gute Zahlen nach Börsenschluss - Aktie ein Profiteur der Corona-Pandemie?

# PowerCell: Neuer Kooperation mit ABB - Ritterschlag für die Schweden?

# Tesla: Aktie kurz über 1.000 Dollar - einfach zu viel des Guten?

# ThyssenKrupp: Einstieg in den Wasserstoff-Bereich - neues lukratives Geschäft?

# Hornbach: Wird die Baumarktkette weiterhin gut unterwegs sein?

Teil 3:

onvista: ITM Power / Nikola Corp. / Hyundai

comdirect: Airbus / Volkswagen / Boeing

