Comeback nach Powell-Rede! SPECIAL: Ein Deal, auf dem Radar der Wall Street!

Replaced by the video

Es kam, wie es kommen musste! Wir sehen nach der Rede von FED-Chef Jerome Powell eine Fortsetzung der Wall Street-Erholung. Heute geht es außerdem um ein Sonderthema: Was bedeutet der Einstieg von Paradigm und Sequoia bei Citadel Securities? Hier bahnt sich etwas sehr spannendes an! Sequoia ist Investor in Trade Republic und Robinhood. Citadel Securities generiert rund 1/3 des Umsatzes von Robinhood. Hinter Paradigm steckt wiederum der Gründer von Coinbase.

#openingbell #börse #finanzmärkte #Aktien #WallStreet