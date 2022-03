Commercial Metals zahlt 230. Quartalsdividende in Folge

Der amerikanische Produzent von Eisen und Stahl, Commercial Metals Company (ISIN: US2017231034, NYSE: CMC), zahlt den Aktionären am 13. April 2022 eine Quartalsdividende (230. Quartalsdividende in Folge) in Höhe von 0,14 US-Dollar aus. Record date ist der 30. März 2022.

Auf das Gesamtjahr gerechnet zahlt der Konzern aus Irving, Texas, 0,56 US-Dollar aus. Die derzeitige Dividendenrendite liegt beim aktuellen Kursniveau von 41,01 US-Dollar (Stand: 16. März 2022) bei 1,37 Prozent. Commercial Metals ist 1915 gegründet worden. Im ersten Quartal des Fiskaljahres 2022 (30. November 2021) betrug der Umsatz 1,98 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 1,39 Mrd. US-Dollar). Der Gewinn lag bei 232,89 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 64,09 Mio. US-Dollar). Im Gesamtjahr 2021 betrug der Umsatz 6,73 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 5,48 Mrd. US-Dollar). Die Zahlen für das zweite Quartal werden an diesem Donnerstag präsentiert. Seit Jahresanfang 2022 liegt die Aktie an der Wall Street mit 13,01 Prozent im Plus. Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 4,99 Mrd. US-Dollar (Stand: 16. März 2022). Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de