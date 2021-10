COMMERZBANK - Aktie mit Comeback

Commerzbank AG - WKN: CBK100 - ISIN: DE000CBK1001 - Kurs: 6,374 € (XETRA)

Die Aussicht auf steigende Zinsen beflügelte die Aktie der Commerzbank in der abgelaufenen Handelswoche: An jedem Handelstag der vergangenen Woche konnte der Wert ein Plus verbuchen. Dieser Trend setzt sich am Montag zunächst weiter fort.

Wie ist die aktuelle Chartsituation einzustufen?

Nach der schnelle Rückkehr über den EMA200 und der jüngsten impulsiven Aufwärtswelle im Rücken spricht das Momentum aktuell ganz klar für das Bullenlager: Aus technischer Sicht spricht derzeit viel dafür, dass in den kommenden Handelstagen der Bereich des Junihochs um 6,87 EUR angesteuert werden sollte.

Dort wäre dann jedoch zunächst mit Gewinnmitnahmen und technisch bedingtem Verkaufsinteresse zu rechnen, bevor der Rallyschub fortgesetzt werden könnte.

Fazit: Das Aufwärtsmomentum spricht aktuell eine klare Sprache zu Gunsten der Käufer, erst unterhalb von 5,80 EUR bekämen die Bären wieder Oberwasser. Danach sieht es aber aktuell nicht aus.

Commerzbank Aktie Chartanalyse Tageschart

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Henry Philippson, Technischer Analyst und Trader)