Commerzbank-Chef - "Es führt kein Weg an dem Stellenabbau vorbei"

Frankfurt (Reuters) - Commerzbank-Chef Manfred Knof will bei dem Abbau von 10.000 Stellen betriebsbedingte Kündigungen vermeiden.

"Wir streben faire und – soweit möglich – sozialverträgliche Lösungen an, und wir werden alles dafür tun, betriebsbedingte Kündigungen zu vermeiden", schrieb Knof in einem Mitarbeiterbrief, der Reuters am Freitag vorlag. "Aber es führt eben kein Weg daran vorbei, dass in erheblichem Umfang Arbeitsplätze wegfallen werden." Alle Einheiten der Bank müssten einen Beitrag leisten.

Durch den Umbau schaffe das Institut die Voraussetzungen, künftig auf eigenen Beinen sicher zu stehen. "Wir haben jetzt die Chance, die Zukunft der Commerzbank selbst zu gestalten und eigenständig zu bleiben", schrieb Knof. Dafür sei erforderlich, dass sich die Bank kulturell verändere. "Eine neue Strategie zu entwickeln, ist nicht genug. Wir müssen sie konsequent und diszipliniert umsetzen."