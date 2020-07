Commerzbank-Chef - Übernehme Verantwortung für finanzielle Performance

Frankfurt (Reuters) - Commerzbank-Chef Martin Zielke zieht nach eigenen Worten mit seinem Rücktritt die Konsequenzen aus der unbefriedigenden Geschäftslage der Bank.

"So erkennbar die strategischen Fortschritte sind, so unbefriedigend war und ist die finanzielle Performance der Bank. Und dafür trage ich als CEO die Verantwortung", erklärte er am Freitag. Daher habe er dem Aufsichtsrat eine einvernehmliche Aufhebung seines Mandats angeboten. "Ich möchte damit den Weg für einen Neuanfang freimachen. Die Bank braucht eine tiefgreifende Transformation und dafür einen neuen CEO, der vom Kapitalmarkt auch die notwendige Zeit für die Umsetzung einer Strategie bekommt."