Commerzbank dampft Kapitalmarktgeschäft ein: Kooperation mit Oddo-BHF

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Commerzbank dampft wie angekündigt die Reste ihres Kapitalmarktgeschäfts weiter ein. Im Aktienhandel und dem dazugehörigen Research kooperiert das Institut ab sofort mit der deutsch-französischen Finanzgruppe Oddo-BHF. Dies ermögliche es der Commerzbank, "Kosten und Komplexität zu reduzieren, ohne Kompromisse beim Kundenservice einzugehen", erklärte der Vorstandsvorsitzende des Frankfurter MDax -Konzerns, Manfred Knof, am Dienstag. Perspektivisch wird die Commerzbank nach eigenen Angaben das Research zu Aktien für professionelle Kunden nicht mehr selbst anbieten. Betroffen von der Umstrukturierung sind der Commerzbank zufolge 80 Vollzeitkräfte. Mit einem harten Sparkurs will Knof das Institut zurück in die Erfolgsspur bringen./ben/DP/mis