Commerzbank erhöht Ertrags- und Ergebnisziele für 2024

Frankfurt (Reuters) - Die Commerzbank schraubt ihre Konzernziele nach oben.

"Die Fortschritte bei unserer Transformation und das starke Kundengeschäft geben uns Rückenwind", erklärte Konzernchef Manfred Knof am Dienstag anlässlich eines Investorentags. Dank der steigenden Zinsen im wichtigen Markt Polen und einem florierenden Kundengeschäft erwarte das Bankhaus nun 2024 Erträge von 9,1 Milliarden Euro - 400 Millionen Euro mehr als bislang anvisiert. Das operative Ergebnis solle dann bei drei (bislang: 2,7) Milliarden Euro liegen.

Den Aktionären versprach Knof eine stärkere Beteiligung. "Angesichts der positiven Erwartungen streben wir an, mehr Kapital an unsere Aktionäre zurückzugeben als bislang vorgesehen." Die zweitgrößte deutsche Privatbank will über Dividenden und Aktienrückkäufe zwischen drei und fünf Milliarden Euro bis einschließlich für das Geschäftsjahr 2024 ausschütten.

Zu ihrem Engagement in Russland teilte das Geldhaus mit, dieses sei überschaubar und in der Vergangenheit bereits deutlich verringert worden. Netto liege es in Russland bei 1,3 Milliarden Euro. Dazu komme ein Exposure mit Russland-Bezug in Höhe von rund 0,6 Milliarden Euro. Das Engagement in der Ukraine liege unterhalb von 0,1 Milliarden Euro.