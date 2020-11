Commerzbank – Käufer geben Gas

Commerzbank. Nach Wochen einer volatilen Handelsphase und grober Seitwärtsbewegung hatte sich ab Montag sichtliche Zuversicht an den Finanzmärkten durchgesetzt und für klare Aufwärtsimpulse gesorgt. Auch Banken hiervon profitieren, wie beispielsweise das Wertpapier der

Auch dieses Jahr wird in der Firmengeschichte der Commerzbank als Verlustjahr eingehen. Nach einem hoffnungsvollen Aufschwung im Jahr 2017, folgten zuletzt wieder größere Abschläge, um 2,80 Euro markierte das Wertpapier der Commerzbank seinen diesjährigen Tiefpunkt. Allerdings hat sich das Chartbild seitdem wieder sichtlich aufgehellt. Ein Sprung über das Widerstandsniveau aus Ende 2019 um 5,00 Euro blieb bislang aber aus. Nichtsdestotrotz lässt sich um 3,86 Euro eine tragfähige Unterstützung erkennen, die aktuelle Wochenkerze präsentiert sich besonders stark und impliziert einen zeitnahen Test der Hürde aus Ende 2019. Sollte ein Durchbruch gelingen, dürfte auf Sicht der nächsten Wochen der Weg in Richtung der aktuellen Jahreshochs frei werden.

Erholung schreitet voran

Der Kursanstieg über den kurzfristigen Abwärtstrend bestehend seit September dieses Jahres ist per saldo positiv zu bewerten, auch konnte der 50-Wochen-Durchschnitt bei 4,65 Euro im Zuge dessen überwunden werden. Das hat nun Kurspotenzial an 5,35 Euro freigesetzt, aber erst darüber wird ein Rücklauf an 6,00 Euro und darüber womöglich noch die aktuellen Jahreshochs bei 6,83 Euro wahrscheinlich. Unter technischen Gesichtspunkten dürfte somit eine 1-2-3-Erholungsbewegung komplettiert werden. Sollten sich Käufer jedoch unerwartet zurückziehen und die Commerzbank-Aktie unter 3,85 Euro fallen lassen, würde dies mit einem eindeutigen Verkaufssignal zunächst in Richtung 3,50 Euro einhergehen, darunter müsste zwangsläufig mit einem Test der aktuellen Jahrestiefs von 2,80 Euro gerechnet werden.

Widerstände: 5,00; 5,18; 5,35; 5,52; 5,81; 5,99 Euro

Unterstützungen: 4,82; 4,65; 4,46; 4,31; 4,10; 3,86 Euro

Commerzbank in Euro im Tageschart; 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 23.10.2019 – 13.11.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de/underlying/DE000CBK1001

Commerzbank in Euro im Wochenchart; 1 Kerze = 1 Woche (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 09.11.2015 – 13.11.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de/underlying/DE000CBK1001

Investmentmöglichkeiten

Bonus-Cap-Zertifikate auf die Aktie von Commerzbank für Spekulationen, dass sich die Aktie seitwärts oder moderat aufwärts bewegt



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Barriere in EUR Cap (obere Kursgrenze) in EUR Finaler Bewertungstag Commerzbank HR1DTF 5,88 3,80 6,25 18.12.2020 Commerzbank HR1DTM 5,28 3,20 5,75 19.03.2021

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 13.10.2020; 13:20 Uhr

Informationen rund um Bons-Cap-Zertifikate finden Sie in unserer Broschüre oder unserem kleinen Film.

Turbo Bull-Optionsscheine auf Commerzbank für eine Spekulation auf einen Anstieg der Aktie Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis/Knock-Out in Euro letzter Bewertungstag Commerzbank HR0K3J 0,95 3,90 16.12.2020 Commerzbank HR3AUX 0,57 4,30 16.12.2021 Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; 13.11.2020; 14:00 Uhr Turbo Bear-Optionsscheine auf Commerzbank für eine Spekulation auf einen Kursverlust der Aktie Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. letzter Bewertungstag Commerzbank HR0ZTV 0,97 5,80 16.12.2020 Commerzbank HR0URC 0,62 5,45 16.12.2020 Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; 13.11.2020; 14:02 Uhr

