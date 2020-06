COMMERZBANK - Käufer könnten sich wieder zeigen

Commerzbank AG - WKN: CBK100 - ISIN: DE000CBK1001 - Kurs: 4,217 € (XETRA)

Die Commerzbank-Aktie musste in den letzten Jahren massive Verluste hinnehmen. Am 16. März 2020 fiel der Wert auf ein Allzeittief bei 2,80 EUR.

Anschließend schwenkte die Aktie in eine Seitwärtsbewegung ein. Diese entpuppte sich inzwischen als Bodenbildung. Am 03. Juni gelang der Ausbruch über den wichtigen Widerstandsbereich um 3,86 EUR. Damit wurde ein rechnerisches Ziel bei 5,32 EUR aktiviert. In einer ersten Rally kletterte die Aktie an den EMA 200 und markierte ein Hoch bei 4,77 EUR. Nach einem Rücksetzer bis fast auf das log. 38,2 % Retracement bei 3,90 EUR versucht sich die Aktie wieder nach oben abzusetzen und die Rally fortzusetzen.

Bullen zunächst im Vorteil

Das Chartbild der Commerzbank-Aktie macht auf Sicht von wenigen Wochen einen bullischen Eindruck. Ein Anstieg in Richtung 4,77 und 5,32 EUR erscheint durchaus möglich. Sollte der Wert allerdings unter 3,86 EUR abfallen, würde sich das Chartbild wieder deutlich eintrüben. Abgaben in Richtung 2,80 EUR wären dann möglich.

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst)