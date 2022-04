Commerzbank Long: 79-Prozent-Chance!

Der Ausstieg des US-Investor Capital Group bei der Deutschen Bank hatte vergangene Woche auch zu einem Kursrutsch bei der Commerzbank geführt. Der kalifornische Vermögensverwalter Capital Group hat seine Beteiligung an der Deutschen Bank fast vollständig verkauft. Der Fondsriese bestätigte in einer Pflichtmitteilung am Donnerstag, seine Beteiligung an Deutschlands größter Bank von 5,2 auf 0,01 Prozent reduziert zu haben. Damit ist endgültig klar, dass es sich bei dem Investor, der in der Nacht zum Dienstag, den 12. April Aktienpakete von jeweils mehr als fünf Prozent an der Deutschen Bank und der Commerzbank für 1,75 Milliarden Euro auf den Markt geworfen hatte, wie vermutet um die Capital Group handelt. Eine Stimmrechtsmitteilung der Capital Group zur Commerzbank liegt bisher noch nicht vor.

Die Seitwärtskonsolidierung im Zeitraum Dezember 2020 bis Ende September 2021 wurde durch einen steilen Aufwärtstrend abgelöst, der parallel zum russischen Einmarsch in die Ukraine am 24. Februar gebrochen wurde. Die Abverkaufswelle der Commerzbank-Aktie war kurz, erreichte aber ein Ausmaß von rund 42 Prozent. Es folgte ein Rebound beginnend vom Tief am 8. März bei 5,44 Euro bis zum partiellen Hoch bei 7,73 Euro am 29. März. Vor dem Ausstieg der Capital Group in der Nacht zum 12. April war eine Bodenbildung rund um das Level bei 6,89 Euro im Gange. In den letzten 3 Handelstagen tendierte die Kursentwicklung wieder in Richtung des Niveaus bei 6,89 Euro. Materialisieren sich die Gewinnprognosen bis in das Jahr 2024 - hier wird auf Basis 2021 eine Gewinnsteigerung um 496 Prozent erwartet - so würde das erwartete KGV 2024 aktuell bei 4,91 liegen. Deutsche Bank Research hat das Kursziel für die Commerzbank vor Quartalszahlen von 11 auf 10 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen.

Wichtige Chartmarken Widerstände: 6,888 // 7,808 Euro Unterstützungen: 6,368 // 6,052 Euro

Fazit

Die Unsicherheit aufgrund der Ukraine-Krise lastet auf den europäischen Banken. Doch Deutsche Bank Analyst Benjamin Goy sieht das Kursziel für die Commerzbank vor Quartalszahlen bei 10 Euro. Die Resultate der Bank dürften seine Einschätzung eines deutlich verbesserten Zinsüberschusses, robuster Gebühreneinnahmen und einer weiter guten Kostenkontrolle untermauern.

Risikofreudige Anleger, die von einer steigenden Commerzbank-Aktie bis auf 7,63 Euro ausgehen, könnten mit einem Call-Optionsschein (WKN JX6YZ1) überproportional mit einem Omega von 3,80 profitieren. Bei angenommener konstant hoher Volatilität von 46 % und dem Ziel bei 7,63 Euro (0,52 Euro beim Optionsschein) bis zum 20.05.2022 ist eine Rendite von rund 79 % zu erzielen. Fällt der Kurs des Basiswertes in dieser Periode auf 6,25 Euro, resultiert daraus ein Verlust von 44 % beim Optionsschein. Das Chance-Risiko-Verhältnis beträgt somit 1,77 zu 1, wenn bei 6,25 Euro eine Stop Loss Order vorgesehen wird.

Strategie für steigende Kurse WKN: JX6YZ1 Typ: Call-Optionsschein akt. Kurs: 0,25 - 0,27 Euro Emittent: JP Morgan Basispreis: 9,40 Euro Basiswert: Commerzbank AG akt. Kurs Basiswert: 6,71 Euro Laufzeit: 16.12.2022 Kursziel: 0,52 Euro Omega: 3,80 Kurschance: + 79 Prozent Quelle J.P. Morgan

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zu JP Morgan eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes. Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.