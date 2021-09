Commerzbank will grüner werden - 2050 kein CO2-Ausstoß mehr

Düsseldorf (Reuters) - Die Commerzbank will den CO2-Ausstoß ihres Kredit- und Investmentportfolios bis spätestens 2050 auf null senken.

"Wir müssen etwas für den Klimaschutz tun", sagte Commerzbank-Chef Manfred Knof am Freitag. Die Bank wolle die grüne Transformation finanzieren. Das nachhaltige Geschäftsvolumen solle bis 2025 auf rund 300 Milliarden Euro verdreifacht werden - rund 200 Milliarden davon sollen aus dem Geschäft mit Unternehmen kommen. Auf Firmenkunden, die sich in Sachen Klimaschutz nicht bewegten, wolle das Institut notfalls auch verzichten. Die Bank selbst will bis 2040 klimaneutral werden. Dazu will sie auch Flüge bei Dienstreisen beschränken. Knof sieht das Thema Nachhaltigkeit als eine zentrale Säule beim Umbau der Commerzbank.