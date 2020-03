Commerzbank wird keine Dividende an die Aktionäre ausschütten

Die Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001) wird der Hauptversammlung im Hinblick auf die Empfehlung der Europäischen Zentralbank keine Dividende für 2019 vorschlagen. Für das laufende Geschäftsjahr 2020 wird der Vorstand solange keine Dividendenzahlung vorsehen, bis die Unsicherheiten durch Covid 19 beendet sind, wie am Montag weiter berichtet wurde. Danach wird der Vorstand darüber gegebenenfalls neu entscheiden.

Dementsprechend können etwaige Quartalsgewinne voll in die regulatorischen Kapitalquoten eingerechnet werden, so die Commerzbank weiter. Ursprünglich war für das Geschäftsjahr 2019 eine Dividende von 15 Cent je Aktie vorgesehen. Damit folgt die Commerzbank vielen europäischen Bankinstituten, die am Montag ebenfalls entsprechende Mitteilungen veröffentlichten.

Die Bankenaufseher der Europäischen Zentralbank (EZB) hatten am Freitagabend mitgeteilt, dass die Bankinstitute aufgrund der Coronavirus-Krise bis Oktober auf eine Ausschüttung ihrer Gewinne sowie auf den Rückkauf eigener Aktien verzichten sollen.

Das 1870 gegründete Institut betreibt künftig rund 800 Filialen und betreut 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie weltweit über 70.000 Firmenkunden. Größte Aktionäre sind der Staat mit über 15 Prozent der Anteile sowie Cerberus mit über 5 Prozent der Anteile.

Redaktion MyDividends.de