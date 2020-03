Commerzbank zahlt keine Dividende und plant Online-HV

Frankfurt (Reuters) - Nach einer Empfehlung der Europäischen Zentralbank (EZB) folgt die Commerzbank dem Beispiel anderer Geldhäuser und lässt für 2019 die Dividende ausfallen.

Der Vorstand werde der Hauptversammlung keine Dividendenzahlung vorschlagen, teilte die Commerzbank am Montag mit. Auch für 2020 werde die Bank solange keine Dividendenzahlung vorsehen, bis die Unsicherheiten durch die Corona-Krise beendet seien. Ursprünglich hatte das Geldhaus den Aktionären für 2019 eine Gewinnausschüttung von 15 Cent je Aktie in Aussicht gestellt und ihnen auch für 2020 Hoffnung auf einen Dividende gemacht.

Die EZB hatte Banken vergangene Woche aufgefordert, wegen der Virus-Pandemie bis mindestens zum 1. Oktober keine Dividenden für die Jahre 2019 und 2020 zu zahlen. "Wir verfügen über starke Kapitalpuffer und eine komfortable Liquiditätsposition", sagte Vorstandschef Martin Zielke. "Dennoch ist es angesichts der Unsicherheiten wegen der Coronavirus-Pandemie sinnvoll, der Empfehlung der EZB zu folgen und vorerst auf Dividendenzahlungen zu verzichten."

Die Hauptversammlung will die Commerzbank als präsenzlose Online-Veranstaltung abhalten, nachdem der Bundestag in der vergangenen Woche die Voraussetzung dafür geschaffen hatte. "Wir prüfen nun alle Optionen für eine technisch, rechtlich und organisatorisch zuverlässige Durchführung unseres Aktionärstreffens", sagte Zielke. "Davon wird abhängen, ob die Hauptversammlung zum ursprünglich vorgesehenen Termin am 7. Mai oder zu einem späteren Zeitpunkt stattfindet".