COMMERZBANK - Zeit für einen Rücksetzer?

Die Commerzbank-Aktie fiel im August 2019 auf ein Tief bei 4,66 EUR zurück. Anschließend pendelte die Aktie mehrere Monate volatil in einem symmetrischen Dreieck um die Unterstützungszone zwischen 5,55 und 5,16 EUR. Am 13. Februar brach der Wert im Zuge der an diesem Tag veröffentlichten Zahlen aus dem Dreieck nach oben aus und bildete dabei eine sehr lange weiße Kerze aus.

In den letzten Tagen zog der Aktienkurs weiter an und erreichte gestern ein Hoch bei 6,83 EUR. Damit notierte der Wert kurzzeitig über dem Widerstand bei 6,75 EUR. Ein Ausbruch gelingt aber offenbar nicht direkt, denn heute fällt die Commerzbank-Aktie etwas zurück.

Jetzt Konsolidierung?

Dieser Rückfall könnte eine mehrtägige Konsolidierung auslösen. Der zentrale Unterstützungsbereich für diese Konsolidierung ist im Bereich um 5,92 EUR zu finden. Dort liegen die Oberkante des Dreiecks, der EMA 200 und das 50 % Retracement der Rally ab 27. Januar. Im Idealfall nähert sich die Aktie diesem Bereich in den nächsten Tagen deutlich an und dreht dort wieder nach oben. Dann könnte die Aktie mittelfristig in Richtung 8,25 EUR ansteigen. Ein Anstieg über 6,83 EUR könnte sofort zu einer weiteren Rally führen. Ein stabiler Rückfall unter 5,92 EUR wäre allerdings ein schwerer Rückschlag für die Bullen.

Commerzbank

