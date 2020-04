Commonwealth-Gipfel in Ruanda wegen Corona-Krise verschoben

KIGALI/LONDON (dpa-AFX) - Das für Juni geplante Gipfeltreffen der 54 Commonwealth-Staaten ist wegen der Corona-Pandemie auf unbestimmte Zeit verschoben worden. Die ursprünglich vom 22. bis 27. Juni in Ruandas Hauptstadt Kigali vorgesehen Konferenz werde nunmehr zu einem "noch zu benennenden Zeitpunkt" zusammenkommen, teilte die Commonwealth-Verwaltung am Dienstag mit. "In den kommenden Monaten wird jede Nation des Commonwealth voll konzentriert auf den Kampf gegen Covid-19 sein", sagte Ruandas Präsident Paul Kagame. Aber er freue sich darauf, die Commonwealth-Familie in Kigali begrüßen zu dürfen, "sobald die Pandemie besiegt wird".

Das Commonwealth ist eine lose Verbindung von Staaten, die aus den ehemaligen Kolonien Großbritanniens hervorgegangen sind. An der Spitze der Organisation steht Königin Elizabeth II../bs/DP/he