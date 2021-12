comon Der Börsenpodcast: Der große Jahresrückblick und Ausblick – Welche Branchen und Aktien werden 2022 im Fokus stehen?

Wie gewohnt nehmen sich Andreas Lipkow und Markus Weingran am Jahresende etwas mehr Zeit für ihren Podcast und lassen das Jahr 2021 noch einmal Revue passieren und blicken voraus auf das neue Jahr.

Werden die zwei großen Sportereignisse 2022 – Winterspiele in Peking und Fußball WM in Katar die Sportaktien wieder in die Höher treiben? Welche Branche ist 2022 spannender? Cannabis oder Lithium? Bleiben die Techaktien Überflieger? Welcher Autobauer liegt 2022 ganz weit vorne?

Der Jahresausblick der beiden Experten lässt nicht viele Fragen offen. Einfach zurücklehnen, zuhören und genießen!

Das comon-Team wünscht allen Zuhörerinnen und Zuhörern schöne Feiertage.

Bis zum nächsten Jahr!