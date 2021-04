comon Der Börsenpodcast: Ist die Korrektur bei den US-Technologie-Aktien beendet? – Coinbase, Daimler, Nel und BP im Einzelcheck

Der deutsche Leitindex konnte eigentlich nur zu Wochenbeginn überzeugen. Danach tat sich der Dax etwas schwer das hohe Niveau zu Halten. Dabei waren die Vorgaben aus den USA gut. Von der Erholung der amerikanischen Technologiewerte sorgte für eine breite Erholung. So näherte sich die Nasdaq wieder ihren Höchstständen an und der S&P schaffte sogar den Sprung auf einen neuen Rekord. Ist die Korrektur bei Facebook, Apple & Co damit beendet?

Absatzzahlen, Absturz und Auftakt

Die vergangene Woche stand ganz im Zeichen der Absatzzahlen der internationalen Autobauer. Besonders der chinesischer Automarkt ist kräftig angzogen. Daimler schnitt sich hier ein großes Stück vom Kuchen ab. Aber in erster Linie noch mit Verbrennern. Geht die Elektrostrategie der Stuttgarter auf?

Die Beteiligungsgesellschaft Prosus hat ihren Anteil an Tencent um etwa 2 Prozent reduziert. Bei den Anlegern kam dieser Schritt gar nicht gut an, das Papier des chinesischen Internet-Riese ging nach der Veröffentlichung der Nachricht rund 7 Prozent in die Knie. Chance oder Risiko?

Mit seinen Zahlen für das erste Quartal hat die Coinbase das Interesse an seinem Börsengang noch einmal richtig in die Höhe getrieben. Die Handelsplattform für Kryptowährungen hat schon in der ersten drei Monaten des neuen Geschäftsjahres die kompletten Zahlen von 2020 in den Schatten gestellt. Müssen Anleger bei dem Börsengang dabei sein?

Das Experten-Duo Andreas Lipkow, Finanzstratege bei der comdirect und Markus Weingran, Redaktionsleiter bei onvista, hat sich in der neuen Folge von com.on die wichtigsten Themen der Börsenwoche zur Brust genommen.

Teil 1:

Fed Minutes: Keine Änderung des aktuellen Kurses - geht die Rekordjagd weiter?

Korrektur bei US-Tech-Aktien wieder vorbei?

Coinbase kommt nächste Woche wohl an die Börse - direkt draufspringen?

Der zweite Teil des Börsenpodcasts gehört wie gewohnt den Zuhörern. Unter comon@onvista.de können Sie ihre Fragen an Markus Weingran und Andreas Lipkow stellen. Diese Fragen haben die beiden Experten in der heutigen Folge für Sie beantwortet:

Teil 2:

Daimler: Rekordabsatzzahlen - Wie sind die Zahlen einzuordnen?

Microsoft: Sehr gute Woche - geht es so weiter?

Tui: Frisches Kapital über Wandelanleihe - nur ein Tropfen auf den heißen Stein?

Tencent: Absturz eine Chance?

Nordex: Auftrag über Auftrag - bleibt die Aktie interessant?

Teil 3:

onvista: Biontech, Nel, Plug Power

comdirect: Berkshire Hathaway, BP, Adidas

