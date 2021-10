Compass Diversified gibt vierteljährliche Dividende bekannt

Die Beteiligungsfirma Compass Diversified Holdings (ISIN: US20451Q1040, NYSE: CODI) kündigt eine Quartalsdividende in Höhe von 36 US-Cents an. Die Dividende wird am 22. Oktober 2021 (Record date: 15. Oktober 2021) ausbezahlt.

Auf das Jahr hochgerechnet werden 1,44 US-Dollar ausgeschüttet. Die aktuelle Dividendenrendite liegt beim derzeitigen Aktienkurs von 28,40 US-Dollar (Stand: 5. Oktober 2021) bei 5,07 Prozent. Compass Diversified Holdings besitzt Firmenanteile an mittelständischen Unternehmen in Nordamerika. Zurzeit verfügt der Konzern über zehn Beteiligungen. Im zweiten Quartal (30. Juni 2021) des Fiskaljahres 2021 lag der Umsatz bei 487,44 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 333,63 Mio. US-Dollar). Der Verlust betrug 11,25 Mio. US-Dollar (Verlust Vorjahr: 7,37 Mio. US-Dollar). Die Gesellschaft weist die Rechtsform eines Delaware-Trust/LLC auf. Seit Jahresanfang 2021 liegt die Aktie auf der aktuellen Kursbasis an der Wall Street mit 46,02 Prozent im Plus und die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 1,83 Mrd. US-Dollar (Stand: 5. Oktober 2021). Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de