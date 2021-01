COMPLEO CHARGING - Siegeszug in 2021?

Elektromobilität war eines der großen Hype-Themen im vergangenen Jahr, die Aktien entsprechender Unternehmen gehörten zu den großen Gewinnern am Markt. Auch in diesem Jahr könnte der Boom weitergehen, Aktien von Elektroautobauern und besonders auch von den Herstellern und Betreibern der Infrastruktur (z.B. Ladesäulen) dürften weiterhin profitieren. Neben dem niederländischen Spezialisten für intelligente Stromnetze und Entwickler von Ladestationen Alfen oder dem US-Hersteller Blink Charging rückt nun auch die Aktie des Dortmunder Unternehmens Compleo Charging Solutions in den Fokus der Anleger.

Ausbruch könnten zum Einstieg einladen

Nach dem ersten Rallyschub pendelt sich das Papier seitwärts ein. Auf Grund der kurzen Datenhistorie betrachten wir hier einen Intradaychart (1 Kerze = 3 Stunden). Die erste, starke Rallybewegung wird hier auf hohem Niveau korrigiert, was grundsätzlich ein bullisches Zeichen ist. Eine weitere Aufwärtsbewegung könnte damit vorbereitet werden.

Klettert die Aktie signifikant über 99 EUR, könnte auch das Allzeithoch bei 106 EUR schnell überrannt werden. Dann wäre Platz für eine Aufwärtsbewegung bis 126 - 130 und später 140 und 200 EUR.

Innerhalb der trendlosen Seitwärtsphase wären vorher durchaus noch Zwischenkorrekturen möglich, welche das Papier nochmals zurück bis 84 oder 78 EUR bringen könnten. Erst ein nachhaltiges Abrutschen unter 77 EUR würde kleine Verkaufssignale liefern. Dann wären Korrekturen bis 65 - 67 EUR denkbar.

