ComplyAdvantage erweitert mit neuem Investment von Goldman Sachs die Serie-C-Finanzierungsrunde auf 70 Mio. US-Dollar

ComplyAdvantage, ein globales Datentechnologieunternehmen, das die Erkennung der Finanzkriminalität transformiert, vermeldete heute ein neues Investment durch das Growth Equity Team von Goldman Sachs Asset Management. Über die Einzelheiten der Transaktion wurde nichts bekannt gegeben.

Das Investment ist eine Erweiterung der überzeichneten Serie-C-Finanzierung des Unternehmens, die im Juli 2020 angekündigt wurde. Mit Goldman Sachs Asset Management konnte das Unternehmen neben Ontario Teachers' Pension Plan Board, Index Ventures und Balderton Capital somit einen weiteren weltweit führenden Investor mit ins Boot holen.

ComplyAdvantage wird diese neuen Finanzmittel nutzen, um das bisher erzielte rasante Wachstum weiter auszubauen und seine Position als entscheidende Komponente in der Wertschöpfungskette für Unternehmen zu stärken, welche sich mit neu aufkommenden Risiken rund um die Geldwäschebekämpfung (AML), mit KYC-Verfahren (Know-Your-Customer) und der allgemeinen Finanzkriminalität befassen.

Das Unternehmen hat sich darüber hinaus als bevorzugter globaler Partner für wachstumsstarke Unternehmen etabliert, etwa für die US-amerikanische Krypto-Börse Gemini, die australische Zahlungs-App Beem It und die OakNorth Bank, eine der erfolgreichsten Challenger-Banken in Großbritannien.

Darüber hinaus gab das Unternehmen auch bekannt, dass es das neue Programm ComplyLaunch aufgelegt hat. Es bietet Startups freien Zugang zu den preisgekrönten AML-Tools gegen die Geldwäschebekämpfung und zu den Schulungen des Unternehmens und unterstützt sie dabei, die Integrität ihrer Geschäftstätigkeit durch die Prävention von Finanzkriminalität zu schützen.

„Wir haben uns aus erster Hand von den deutlichen Vorteilen überzeugen können, die ComplyAdvantage einer Reihe von Portfoliounternehmen bietet“, so James Hayward, Managing Director des Growth Equity Teams von Goldman Sachs Asset Management. „Das Unternehmen bietet seinen Kunden eindeutigen Mehrwert und wächst beeindruckend schnell. Wir freuen uns, das Unternehmen zu unterstützen, das weiterhin rasch wächst und das Unternehmen in allen Phasen bei der Aufgabe entlastet, diese kritischen Risiken zu bewältigen.“

„Innovationen im Finanzdienstleistungsbereich sind der Katalysator für gewaltige Unternehmenstransformationen. Unternehmen brauchen eine hyperskalierte AML- und Risikolösung zur Abwendung von Finanzkriminalität“, so Charles Delingpole, Gründer und CEO von ComplyAdvantage. „Goldman Sachs Asset Management ist für ComplyAdvantage ein ausgezeichneter Partner, weil man dort erkannt hat, wie wichtig die intelligente AML- und Risikoerkennung ist, nicht nur um Unternehmen zu stärken, sondern auch um sie dabei zu unterstützen, neue Dienstleistungen auf den Markt zu bringen, die mehr Vertrauen und Integrität schaffen.“

Aufgrund der beispiellosen Beschleunigung der digitalen Transformation brauchen sowohl schnell wachsende Fintec-Unternehmen als auch Großunternehmen einen Partner, der mit den Innovationen und Marktchancen im Compliance-Bereich Schritt halten kann. Angesichts der zunehmenden Dimension, Geschwindigkeit und Komplexität der Finanzkriminalität sind die herkömmlichen Verfahren, bei denen Analysten aggregierte Daten überprüfen, in vielen Fällen nicht mehr praktikabel.

Stattdessen wird ein intelligentes Konzept für die Geldwäschebekämpfung (AML) und die Risikominderung benötigt, bei dem riesige Datenmengen genutzt werden, welche mithilfe von Machine Learning kontextualisiert werden und so in Echtzeit und in großem Umfang verlässliche Erkenntnisse liefern. Die Hyperscale-AML- und Risikoerkennungs-Lösungen von ComplyAdvantage erfüllen genau diese Zwecke, so dass die Daten nie veralten. Unternehmen rüsten damit ihre Risikomanagementlösung für die Zukunft und können mit Zuversicht wachsen.

ComplyAdvantage bietet wahre Hyperscale-Finanzrisiko-Einblicke und eine AML-Datenlösung, die auf Machine Learning und Sprachverarbeitung setzt, um regulierte Organisationen bei der Verwaltung ihrer Risikoübernahmen und bei der Verhinderung von Finanzkriminalität zu unterstützen. Die unternehmenseigene Datenbank besteht aus Millionen von Datenpunkten, die in Echtzeit dynamische Erkenntnisse über Sanktionen, Watchlisten, politisch exponierte Personen und schlechte Nachrichten bieten. Dadurch wird die Abhängigkeit von manuellen Überprüfungsprozessen und veralteten Datenbanken um bis zu 80 Prozent reduziert und die Art und Weise verbessert, wie Unternehmen Kunden und Transaktionen durchleuchten und überwachen.

Über das Growth Equity Team von Goldman Sachs Asset Management

Die 1869 gegründete Goldman Sachs Group Inc. ist ein weltweit führendes Unternehmen in den Bereichen Investmentbanking sowie Wertpapier- und Investmentmanagement. Das Growth Equity Team ist die dedizierte Plattform für Wachstumskapital bei Goldman Sachs Asset Management. Das Team verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung im Investmentbereich, verwaltet ein Vermögen von mehr als 8 Mrd. US-Dollar und betreibt weltweit neun Niederlassungen. Weitere Informationen erhalten Sie unter: https://growth.gs.com/homepage.html

Über ComplyAdvantage

ComplyAdvantage ist die führende Quelle der Finanzbranche für KI-getriebene Kriminalitätsrisiko-Daten- und Erkennungstechnologie. Die Mission von ComplyAdvantage ist es, das Risiko der Geldwäsche, die Finanzierung von Terroristen, die Korruption und andere Finanzverbrechen zu neutralisieren. Mehr als 500 Unternehmen in 75 Ländern vertrauen auf ComplyAdvantage, um durch die weltweit einzige globale Echtzeit-Datenbank von Personen und Unternehmen das Risiko einzuschätzen, wenn sie mit ihnen Geschäfte machen. Das Unternehmen erkennt jeden Tag aktiv Zehntausende Risikofälle aus Millionen von strukturierten und unstrukturierten Datenpunkten.

ComplyAdvantage verfügt über vier globale Hubs in New York, London, Singapur und Cluj-Napoca (Rumänien) und wird von Ontario Teachers’, Index Ventures und Balderton Capital unterstützt. Weitere Informationen finden Sie unter complyadvantage.com.

