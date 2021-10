ComplyAdvantage kooperiert mit Elliptic bei Analyse und Transaktionsüberwachung der Blockchain

Diese Reg-Tech-Innovatoren bieten jetzt eine umfassende Compliance-Lösung für Kryptowährungszahlungen für schnell wachsende Kryptounternehmen an

ComplyAdvantage, ein globales Datentechnologieunternehmen, das die Aufdeckung von Finanzkriminalität grundlegend transformiert, und Elliptic, der weltweit führende Anbieter von Risikomanagementlösungen für Krypto-Assets, haben heute ein neues Tool für die Analyse und Transaktionsüberwachung der Blockchain angekündigt, das Kryptounternehmen bei der Aufdeckung und Verhütung von Finanzkriminalität helfen wird.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20211026005618/de/

Charles Delingpole, CEO of ComplyAdvantage (Photo: Business Wire)

Die branchenweit erste Lösung basiert auf Elliptic Navigator, einer Plattform für die Überwachung von Kryptowährung zur Verhütung von Geldwäsche (Anti-Money Laundering, AML). Damit können schnell wachsende Kryptounternehmen eine kontinuierliche AML-Überwachung sowie Betrugs- und Sanktionsstrategien verfolgen, die der Branche dabei helfen, Kunden und Auftraggeber zu meiden, bei denen das Risiko besteht, dass sie an Finanzkriminalität wie etwa der Finanzierung von Terrorismus beteiligt sind.

Die Partnerschaft kommt zu einem kritischen Zeitpunkt für die Branche, denn mit der Einführung neuer Dienste wie NFTs (nicht austauschbare Token), Privacy Wallets und Netzen für dezentralisierte Finanzen (DeFi) ist die Möglichkeit der Überwachung von Krypto-Transaktionen erheblich schwieriger geworden. Als Reaktion darauf haben die FATF (Financial Action Task Force) und die Europäische Kommission weitere Vorschriften erlassen, um mehr Sicherheit für alle Krypto-Assets zu schaffen, die bislang nicht von Rechtsvorschriften für Finanzdienstleistungen geregelt werden.

Mit der Integration der Blockchain-Analysen von Elliptic in die Plattform ComplyAdvantage werden zwei Welten, die Risikobewertung von Fiat- und Kryptowährungen, vereint, sodass den Nutzern die Konsolidierung ihrer Risikomanagementprozesse, tiefe Einblicke in die Transaktionshistorie und Risikobewertung der Blockchain sowie die Reduzierung des Zeit- und Kostenaufwands für die Einbindung von Compliance-Workflows zwischen Fiat- und Kryptowährungen ermöglicht werden.

Im Folgenden sind die neuen Funktionen der ComplyAdvantage-Plattform aufgeführt:

● Erkennung hochriskanter Krypto-Transaktionen — Compliance-Prüfungen beschleunigen, manuelles Eingreifen minimieren und Kosten mit einer automatischen Bewertung des Transaktionsrisikos auf der Grundlage der Blockchain-Analyse von Elliptic senken.

● Identifizierung von Hochrisiko-Kunden — die Krypto-Aktivitäten von Kunden bei allen Krypto-Transaktionen überwachen. Verdächtige Aktivitäten mithilfe hochentwickelter Analytik und Risikoindikatoren aus dem Datensatz von Elliptic frühzeitig erkennen.

● Nachverfolgung der Herkunft und Bestimmung finanzieller Mittel — mithilfe der Nachverfolgungsfunktionen von Elliptic Navigator für die Blockchain überprüfen, woher eine Transaktion stammt oder wohin sie gesendet wird, um die eigentliche Herkunft oder die Bestimmung von finanziellen Mitteln zu bestimmen.

● Vereinfachung der SARS-Übermittlung — Einen vollständigen Audit-Trail für Kryptotransaktionen führen und vollständige, genaue Dokumentationen exportieren, um Verdachtsmeldungen (Suspicious Activity Reports, SARs) auf einfache Weise zu übermitteln.

„Es ist sehr wichtig, Unternehmen bankgerechte Lösungen für Zahlungsrisiken zur Verfügung zu stellen, die Fiat- und Krypto-Fähigkeiten integrieren, um die Zukunft der Finanzwirtschaft mit Blick auf einen sicheren und vertrauenswürdigen Umgang mit virtuellen Assets zu gestalten“, sagte Simone Maini, CEO von Elliptic. „Unsere Partnerschaft mit ComplyAdvantage bietet die spannende Möglichkeit zur Entwicklung solider Lösungen, die Unternehmen einen tiefen Einblick in ein breites Spektrum von Krypto-Assets bieten.“

Elliptic Navigator beruht auf der umfassenden Daten-Engine von Elliptic, die bereits seit 2013 die Sammlung, Analyse, Kennzeichnung und Risikobewertung von Blockchain-Daten durchführt. Angesichts der Überwachung von 98 % der täglichen Krypto-Transaktionen verlassen sich die weltweit größten, mit Kryptowährungen arbeitenden Unternehmen und Finanzinstitute wie Coinbase, Revolut und Santander auf Elliptic, um das Risiko von Kryptowährungen zu verstehen und darauf reagieren, indem sie die Einhaltung von Vorschriften sehr streng handhaben.

Die einzigartige Hyperscale-Herangehensweise von ComplyAdvantage an das Risikomanagement, die bei der Erkennung von Transaktionsüberwachungsereignissen und der Entdeckung versteckter Risiken während des gesamten Kundenlebenszyklus hilft, unterstützt Fintechs wie Paxos dabei, die Kontrolle und Integrität bei der Einhaltung von Vorschriften auf höchstem Niveau zu halten. Dies reduziert die Abhängigkeit von manuellen Prüfverfahren und Legacy-Datenbanken um bis zu 80 % und verbessert die Methoden der Überprüfung und Überwachung von Kunden und Transaktionen für Unternehmen wie Paxos.

„Durch die Zusammenarbeit mit Elliptic bieten wir unserer deutlich wachsenden Zahl von Krypto-Kunden nun eine umfassendere Lösung zur Analyse und Transaktionsüberwachung für die Blockchain“, sagte Charlie Delingpole, Gründer und CEO von ComplyAdvantage. „Daten sind ein Schlüsselelement zur Verhütung von Finanzkriminalität und unsere Hyperscale-Herangehensweise an das Risikomanagement wird durch geschätzte Partner wie Elliptic verbessert.“

Von einigen der weltweit größten Banken, Unternehmen und wachstumsstarken Fintechs bereits der bevorzugte Anbieter, nutzt ComplyAdvantage das maschinelle Lernen, um regulierte Organisationen beim Management ihrer Risikoverpflichtungen und Verhütung von Finanzkriminalität zu unterstützen. ComplyAdvantage wurde kürzlich von Fintech Global zu einem der innovativsten Unternehmen der Welt gekürt.

Über ComplyAdvantage

ComplyAdvantage ist die führende Quelle der Finanzbranche für KI-gestützte Kriminalitätsrisiko-Daten- und Erkennungstechnologie. Die Mission von ComplyAdvantage ist es, das Risiko der Geldwäsche, die Finanzierung von Terroristen, die Korruption und andere Finanzverbrechen zu neutralisieren. Mehr als 700 Unternehmen in 69 Ländern vertrauen auf ComplyAdvantage, um durch die weltweit einzige globale Echtzeit-Datenbank von Personen und Unternehmen das Risiko einzuschätzen, wenn sie mit ihnen Geschäfte machen. Das Unternehmen erkennt jeden Tag aktiv Zehntausende Risikofälle aus Millionen von strukturierten und unstrukturierten Datenpunkten.

ComplyAdvantage unterhält vier globale Hubs in New York, London, Singapur und Cluj-Napoca und wird von Goldman Sachs, Ontario Teachers’, Index Ventures und Balderton Capital unterstützt. Weitere Informationen finden Sie unter complyadvantage.com oder folgen Sie uns auf Twitter oder LinkedIn.

Über Elliptic

Elliptic ist im Bereich Risikomanagement von Krypto-Assets für globale Kryptounternehmen und Finanzinstitute weltweit führend. Anerkannt als WEF Technology Pioneer und unterstützt von Investoren wie Wells Fargo Strategic Capital, SBI Group und Santander Innoventures, hat Elliptic das Risiko von Transaktionen im Wert von mehreren Billionen Dollar bewertet und Aktivitäten im Zusammenhang mit Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, Betrug und anderen Finanzverbrechen aufgedeckt. Elliptic hat seinen Hauptsitz in London und Niederlassungen in New York, Singapur und Tokio. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie www.elliptic.co und folgen Sie uns auf LinkedIn und Twitter.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20211026005618/de/

Für ComplyAdvantage:

Nordamerika

Tim Donovan

+1.510.593.0064

Tim.Donovan@ComplyAdvantage.com



EMEA

Ben Goldsmith

+44.0.7788.295321

ben@goldsmithcomms.com



Für Elliptic



press@elliptic.co