ComplyAdvantage veröffentlicht Bericht zum Stand der Finanzkriminalität 2022

Als strategischer Fahrplan für Compliance-Teams konzipiert, bietet der umfassende Jahresbericht Einblicke in die Finanzkriminalität in Bezug auf SARs, Cyberkriminalität, geopolitische Brennpunkte, Krypto-Bestimmungen und die sich ständig verändernden Sanktionsanforderungen

ComplyAdvantage, ein weltweites Datentechnologieunternehmen, das die Erkennung von Finanzkriminalität transformiert, meldete heute, dass der sehnlichst erwartete Jahresbericht The State Of Financial Crime 2022 nun vorliegt. Als strategischer Leitfaden für weltweite Compliance-Teams konzipiert, skizziert derBerichtneue Bedrohungen, die auf Regierungen und Finanzinstitute im Jahr 2022 zukommen werden, sowie Empfehlungen, wie Compliance-Teams darauf reagieren und die Voraussetzungen schaffen können, um proaktiv zu agieren.

Auf Grundlage einer Erhebung und im November 2021 durchgeführter ausgewählter Befragungen enthält der Bericht Einblicke und Beobachtungen von 800 in der oberen Führungsebene und höheren Positionen tätigen Compliance-Entscheidungsträgern aus Nordamerika, Europa und dem asiatisch-pazifischen Raum. Die Befragten kommen aus verschiedenen Organisationen der Bereiche Banking für Unternehmen, Anlagen, Krypto, Versicherungen und Finanztechnologie.

The State Of Financial Crime Report 2022 ermittelte Trends in der Finanzkriminalität, die den Compliance-Beauftragten mit Blick auf das kommende Jahr am meisten Sorge bereiten. Der 49-seitige Bericht ergründet insbesondere neue Themen wie die durch Remote-/Hybridarbeit entstehenden Herausforderungen für die Cybersicherheit, die Auswirkungen der fortlaufenden Lieferkettenunterbrechungen, die wachsende Gefahr durch Ransomware, die Entwicklung zentraler weltweiter Sanktionsformen und mehr. Die Erhebung bietet in ihrem zweiten Jahr überdies Einblicke in die Frage, wie sich die Trends und Herausforderungen rund um Compliance im Laufe der Pandemie verlagert haben.

„Auch das Jahr 2022 wird wieder Herausforderungen bringen, wenn man die durch die Pandemie verursachte digitale Beschleunigung, das anhaltende Innovationstempo und die Etablierung von Kryptodienstleistungen auf dem Markt sowie die durch die aktuelle Geopolitik ausgelösten, im Wandel begriffenen Sanktionsanforderungen betrachtet“, sagte Tom Keatinge, Director, Centre for Financial Crime & Security Studies am RUSI. „Informationen zur Begegnung der Risiken werden ein Schlüsselelement sein, damit die FinTech-Welt über die vielfältigen Bedrohungstendenzen, denen sich ihre Unternehmen stellen müssen, auf dem neusten Stand bleibt.“

Im Folgenden sind einige zentrale Einblicke des Berichts aufgeführt:



Mehr Verdachtsmeldungen: In der Erhebung 2021 wurden die anhaltende Volatilität der Finanzkriminalität und die rasante Zunahme neuer Technologien und Zahlungsmethoden thematisiert. 80 % der Unternehmen gaben an, dass sie im Jahr 2021 mehr Verdachtsmeldungen (Suspicious Activity Reports, SARs) einreichten; 2020 waren es 70 %. Fast ein Drittel der Befragten (31 %) habe im Jahr 2021 10 bis 20 % mehr Verdachtsmeldungen eingereicht als im Jahr 2020.





Wachsende Besorgnis mit Blick auf Cyberkriminalität: Cyberkriminalität als Vortat gibt inzwischen mehr Anlass zur Sorge als Betrug: Bei der Frage nach den Vortaten, vor denen sie Schutzmaßnahmen ergreifen, ist die Besorgnis im Hinblick auf Betrug deutlich zurückgegangen – 2020 wurde dies von 61 % genannt, verglichen mit 37 % im Jahr 2021.





Geopolitische Brennpunkte verstärken sich: China, Russland und Nordkorea sind die Top drei, die den Unternehmen weltweit am meisten Sorgen bereiten.





Krypto wird zur Norm: Kryptowährungen und virtuelle Vermögenswerte haben sich 2021 durchgesetzt - nur 2 % der Befragten gaben an, dass sie Krypto-Dienstleistungen jetzt und auch künftig nicht in Erwägung ziehen werden.



„Berichte sind gut, aber noch besser ist es, Bußgelder oder Firmenstillstände zu vermeiden! Als ein Unternehmen, das den Fokus auf Daten zur Begegnung von Risiken setzt, werden wir unsere wichtigen Erkenntnisse weiterhin teilen, damit unsere Kunden, Partner und die FinTech-Branche im Allgemeinen ihre Unternehmen vor unerwünschter Finanzkriminalität schützen können“, sagte Charles Delingpole, Gründer und CEO von ComplyAdvantage. „Mit Blick auf die Flut neuer Finanzdienstleistungen nehmen auch Geldwäsche und damit verbundene Straftaten zu. Informierte Teams, die die bekannten Risiken im kommenden Jahr einschätzen können, sind am besten in der Lage, die Integrität ihrer Unternehmen zu schützen.“

Als bevorzugtes Unternehmen von einigen der weltweit größten Banken, Unternehmen und wachstumsstarken FinTechs nutzt ComplyAdvantage maschinelles Lernen und natürliche Sprachverarbeitung, um beaufsichtigte Organisationen beim Umgang mit ihren Verpflichtungen hinsichtlich Risiken zu unterstützen und Finanzkriminalität zu verhindern. Das proprietäre Wissens-Diagramm ComplyData™ wird aus Millionen von Datenpunkten und Milliarden von Erkenntnissen abgeleitet, die dynamische Echtzeit-Einsichten über Sanktionen, Watchlists, politisch exponierte Personen und negative Nachrichten liefern.

2021 verzeichnete ComplyAdvantage ein Rekordwachstum, denn 2021 wurden mehr als 1 Milliarde Suchvorgänge zu über 150 Millionen Entitäten durchgeführt, die täglich überwacht werden. Die Nutzung der Lösung für AML (Anti-Geldwäsche) des Unternehmens erreichte Rekordwerte; das Suchvolumen für die Lösung Customer Screening and Monitoring des Unternehmens verdoppelte sich gegenüber dem Vergleichsquartal, während das Volumen für Transaction Risk Management um das Vierfache zunahm. Das Unternehmen geht davon aus, dass 2022 die Wachstumsdynamik wieder auf Rekordniveau liegt.

Über ComplyAdvantage

ComplyAdvantage ist die führende Quelle der Finanzbranche für KI-getriebene Kriminalitätsrisiko-Daten- und Erkennungstechnologie. Die Mission von ComplyAdvantage ist es, das Risiko der Geldwäsche, die Finanzierung von Terroristen, die Korruption und andere Finanzverbrechen zu neutralisieren. Mehr als 500 Unternehmen in 75 Ländern vertrauen auf ComplyAdvantage, um durch die weltweit einzige globale Echtzeit-Datenbank von Personen und Unternehmen das Risiko einzuschätzen, wenn sie mit ihnen Geschäfte machen. Das Unternehmen erkennt jeden Tag aktiv Zehntausende Risikofälle aus Millionen von strukturierten und unstrukturierten Datenpunkten.

ComplyAdvantage unterhält mit New York, London, Singapur und Cluj-Napoca vier globale Hubs und wird von Goldman Sachs, Ontario Teachers’, Index Ventures und Balderton Capital unterstützt. Weitere Informationen finden Sie unter complyadvantage.com.

