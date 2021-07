Computer Services erhöht die Dividende das 50. Jahr in Folge

Der amerikanische Konzern Computer Services Inc. (ISIN: US20539A1051, OTCQX: CSVI) zahlt eine Quartalsdividende in Höhe von 27 US-Cents je Aktie an seine Anteilseigner aus und steigert damit die Dividendenausschüttung um 8 Prozent. Im Vorquartal kamen 25 US-Cents zur Ausschüttung.

Die Zahlung erfolgt am 24. September 2021 (Record date: 1. September 2021). Auf das Jahr hochgerechnet werden 1,08 US-Dollar ausgeschüttet. Die aktuelle Dividendenrendite beträgt beim derzeitigen Börsenkurs in Höhe von 56,73 US-Dollar (Stand: 12. Juli 2021) 1,90 Prozent. Nach Firmenangaben wird damit das 50. Jahr in Folge die Dividende erhöht. Der Dienstleister für den Bankensektor ist 1965 gegründet worden und hat seinen Sitz in Paducah im US-Bundesstaat Kentucky. Im ersten Quartal (31. Mai 2021) des Fiskaljahres 2021 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 76,7 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 70,6 Mio. US-Dollar), wie am 7. Juli 2021 berichtet wurde. Der Nettogewinn lag bei 14,41 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 14,15 Mio. US-Dollar). Seit Jahresanfang 2021 liegt die Aktie auf dem aktuellen Kursniveau an der Wall Street mit 4,49 Prozent im Minus. Die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 1,58 Mrd. US-Dollar (Stand: 12. Juli 2021). Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de