Computer Services schüttet vierteljährliche Dividende aus

Der amerikanische Konzern Computer Services Inc. (ISIN: US20539A1051, OTCQX: CSVI) zahlt eine Quartalsdividende in Höhe von 27 US-Cents je Aktie an seine Anteilseigner aus, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte.

Die Zahlung erfolgt am 29. März 2022 (Record date: 15. März 2022). Auf das Jahr hochgerechnet werden 1,08 US-Dollar ausgeschüttet. Die aktuelle Dividendenrendite beträgt beim derzeitigen Börsenkurs in Höhe von 51,51 US-Dollar (Stand: 3. März 2022) 2,10 Prozent. Im Juli 2021 steigerte Computer Services die Dividendenausschüttung um 8 Prozent. Nach Firmenangaben wurde damit das 50. Jahr in Folge die Dividende erhöht. Der Dienstleister für den Bankensektor ist 1965 gegründet worden und hat seinen Sitz in Paducah im US-Bundesstaat Kentucky. Im dritten Quartal (30. November 2021) des Fiskaljahres 2022 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 82 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 72,8 Mio. US-Dollar), wie am 5. Januar 2022 berichtet wurde. Der Nettogewinn lag bei 16,2 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 13,5 Mio. US-Dollar). Seit Jahresanfang 2022 liegt die Aktie auf dem aktuellen Kursniveau an der Wall Street mit 3,18 Prozent im Minus. Die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 1,52 Mrd. US-Dollar (Stand: 3. März 2022). Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de