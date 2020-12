Conagra Brands zahlt Dividende aus

Der Lebensmittelkonzern Conagra Brands Inc. (ISIN: US2058871029, NYSE: CAG) wird an diesem Mittwoch eine Quartalsdividende von 27,5 US-Cents an seine Aktionäre ausschütten (Record date war der 2. November 2020). Dies ist eine Erhöhung um 29 Prozent im Vergleich zum Vorquartal.

Conagra Brands zahlt den Aktionären auf das Jahr hochgerechnet 1,10 US-Dollar aus. Die aktuelle Dividendenrendite beträgt beim derzeitigen Aktienkurs von 36,21 US-Dollar (Stand: 1. Dezember 2020) 3,04 Prozent. Der Lebensmittelkonzern ist ursprünglich im Jahr 1918 gegründet worden. Zum Portfolio des Konzerns mit Sitz in Chicago gehören Marken wie Alexia, Bertolli, Hunt’s oder Peter Pan. Es werden über 17.000 Mitarbeiter beschäftigt. Im Oktober 2018 gab Conagra den Abschluss der Übernahme des Wettbewerbers Pinnacle Foods bekannt. Im ersten Quartal (30. August 2020) des Fiskaljahres 2021 betrug der Umsatz 2,68 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 2,39 Mrd. US-Dollar), wie am 1. Oktober berichtet wurde. Der Gewinn lag bei 329 Mio. US-Dollar nach 173,8 Mio. US-Dollar im Jahr zuvor. Seit Jahresanfang 2020 liegt der Wert auf der aktuellen Kursbasis an der Wall Street mit 5,74 Prozent im Plus. Die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 17,86 Mrd. US-Dollar (Stand: 1. Dezember 2020). Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de