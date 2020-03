ConAgra schüttet Dividende aus

Die Aktionäre der ConAgra Brands Inc. (ISIN: US2058871029, NYSE: CAG) erhalten am heutigen Dienstag (Record date war der 31. Januar 2020) eine Quartalsdividende in Höhe von 21,25 US-Cents. Im Juli 2017 gab der Konzern eine Anhebung um 6,25 Prozent auf den aktuellen Betrag bekannt.

ConAgra Brands zahlt den Aktionären auf das Jahr hochgerechnet 0,85 US-Dollar aus. Die aktuelle Dividendenrendite beträgt beim derzeitigen Aktienkurs von 28,24 US-Dollar (Stand: 2. März 2020) 3,01 Prozent. Der Lebensmittelkonzern ConAgra Brands ist 1918 gegründet worden. Am 10. November 2016 gab ConAgra Foods die Abspaltung von Lamb Weston sowie die Umbenennung in ConAgra Brands bekannt. Zum Portfolio des Konzerns mit Sitz in Chicago gehören Marken wie Alexia, Bertolli, Hunt’s oder Peter Pan. Es werden über 17.000 Mitarbeiter beschäftigt. Im Oktober 2018 gab Conagra den Abschluss der Übernahme des Wettbewerbers Pinnacle Foods bekannt. Im Fiskaljahr 2019 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 9,54 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 7,94 Mrd. US-Dollar). Im zweiten Quartal des Fiskaljahres 2020 betrug der Umsatz 2,82 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 2,38 Mrd. US-Dollar). Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresanfang 2020 mit 17,52 Prozent im Minus und weist aktuell eine Marktkapitalisierung in Höhe von 13,7 Mrd. US-Dollar (Stand: 2. März 2020) auf. Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de