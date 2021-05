Conga gibt Serena Williams als Hauptrednerin für Conga Connect 2021 bekannt

Die Registrierung für die alljährliche weltweite Konferenz mit Schwerpunkt auf „Commercial Operations Evolved“, die vom 9. bis 10. Juni virtuell abgehalten wird, ist ab sofort möglich

Conga, das weltweit führende Unternehmen im Bereich Transformation der Vertriebsprozesse, hat das vorläufige Programm und die Registrierungsdetails für seine alljährliche Veranstaltung „Conga Connect“ bekannt gegeben. Auf der diesjährigen Veranstaltung wird die Profisportlerin und Geschäftsfrau Serena Williams als Hauptrednerin auftreten. Sie wird mit dem CEO von Conga, Noel Goggin, über ihre Reise und den Antrieb, die Inspiration und die Disziplin sprechen, die sie dahin gebracht haben, wo sie heute ist.

Die diesjährige Konferenz „Commercial Operations Evolved“ wird sich darauf konzentrieren, wie Unternehmen mithilfe von Lösungen, die wesentliche Vertriebsprozesse rationalisieren, automatisieren und beschleunigen, agiler werden und sich schnell an Veränderungen anpassen können. Die Sitzungen sollen Unternehmen dabei helfen, ihre digitale Transformation anhand von Best Practices zu planen, um die Erträge zu steigern und bessere Kunden- und Mitarbeitererlebnisse zu schaffen.

Die virtuellen Teilnehmer werden wichtige Beziehungen knüpfen und von Branchenführern, Conga-Experten, Kunden und Partnern über die neuesten Geschäftstrends in den Bereichen Umsatzgenerierung, Vertrags- und Lebenszyklusmanagement und dokumentenzentrierte Geschäftsprozessautomatisierung informiert werden. Sie werden die Gelegenheit erhalten, inspirierende Reden zu hören, an strategischen Schulungen teilzunehmen und aufbauenden Selbsthilfesitzungen beizuwohnen.

„Wir freuen uns, unsere Kunden und Partner zur Teilnahme an Conga Connect in diesem Jahr einzuladen, und sind begeistert, Serena Williams als diesjährige Hauptrednerin begrüßen zu können. Sie ist eine weltbekannte Persönlichkeit und eine der besten Sportlerinnen aller Zeiten. Sie wird eine großartige Ergänzung für unsere virtuelle Veranstaltung sein“, so Noel Goggin, CEO von Conga. „Wir von Conga ermöglichen unseren Kunden, ihr Geschäft digital zu transformieren, aber diese Reise kann sehr komplex, schwierig und sogar beängstigend sein. Genau wie Serenas Karriere. Die Teilnehmer werden Gelegenheit haben, Serenas Erkenntnisse zu hören und wertvolle Lektionen darüber zu erhalten, wie sie über einen langen Zeitraum hinweg so bemerkenswerte Erfolge erzielt hat.“

Conga kündigte außerdem an, dass das Unternehmen für jeden Teilnehmer, der sich anmeldet, einen US-Dollar an The Nature Conservancy spenden wird, eine globale gemeinnützige Organisation, die sich ständig anpasst, um sich den wichtigsten Herausforderungen unseres Planeten zu stellen. Die Vision von Nature Conservancy ist eine Welt, in der die Vielfalt des Lebens gedeiht und die Menschen handeln, um die Natur ihrer selbst willen und uns zuliebe zu schützen.

Conga Connect 2021 startet am Mittwoch, den 9. Juni um 9.00 Uhr PT (18.00 Uhr MESZ). Die globalen Veranstaltungen werden am Donnerstag, dem 10. Juni, um 9.00 Uhr AEST (1.00 Uhr MESZ) in der APAC-Region fortgesetzt und am 10. Juni um 9.00 Uhr BST (10.00 Uhr MESZ) in der EMEA-Region abgeschlossen.

Unter Conga.com/connect-registration können Sie sich für die kostenlose virtuelle Veranstaltung registrieren und weitere Informationen zu Conga Connect erhalten, einschließlich der Agenda-Updates und besonderer Sitzungsdetails.

Über Conga

Conga, das weltweit führende Unternehmen im Bereich Transformation der Vertriebsprozesse, hilft Unternehmen dabei, ihre Methoden für grundlegende Kostenvoranschläge, Verträge und Dokumente, die das Geschäft vorantreiben, zu vereinfachen und zu automatisieren. Wir helfen unseren Kunden, agiler zu werden, damit sie sich schnell an Veränderungen anpassen und ein flüssiges, vernetztes Kundenerlebnis schaffen können. Unternehmen entscheiden sich für Conga, da es ihnen die umfassendste Lösung auf dem Markt und kompetente Anleitung bietet, um die für die Kundenbindung erforderlichen Prozesse und Dokumente, Konfiguration von Preisangeboten (CPQ), das Vertragslebenszyklusmanagement (CLM) und den gesamten kommerziellen Lebenszyklus zu transformieren. Mit Conga entwickeln Unternehmen ihre Vertriebsprozesse weiter, um ihre Umsatzgenerierung zu optimieren und wichtige Erkenntnisse zu gewinnen, die zu nachhaltigem Wachstum führen.

Conga hat seinen Hauptsitz in San Mateo, Kalifornien, und weltweite Niederlassungen in ganz Nordamerika, Europa und Asien. Erfahren Sie mehr unter conga.com oder folgen Sie Conga auf Twitter: @CongaHQ.

