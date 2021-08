Conga übernimmt Contract Wrangler

Die innovativen Funktionen von Contract Wrangler zur Erfassung von Verträgen, künstlicher Intelligenz (KI) und maschinellem Lernen (ML) ermöglichen es Unternehmen, genaue Einblicke in Verträge zu gewinnen, um Risiken zu managen und Einnahmen zu optimieren

Der Zusammenschluss wird das Wachstum und die Expansion von Conga bei der Unterstützung von Unternehmen bei der Transformation ihrer kommerziellen Abläufe beschleunigen

Conga, der weltweit führende Anbieter von Transformationen von Commercial and Revenue Operations, gab heute die Übernahme von Contract Wrangler bekannt, einem führenden Unternehmen in der Anwendung von KI und ML, um die Bedingungen und Verpflichtungen in Verträgen zu verstehen, die sich nach Abschluss des Vertrags auf Umsatz, Risiko und Kosten auswirken. Mit der Kombination werden Unternehmen jeder Größe in der Lage sein, alle ihre Verträge ganzheitlich zu verwalten, sei es auf Firmen- oder Fremdpapier, um Risiken zu managen und gleichzeitig die Einnahmen zu optimieren.

Conga verfügt über die branchenweit umfassendste Suite von Revenue-Contract-Management-Funktionen, die Dokumentenerstellung, Vertrags- und Lifecycle-Management sowie Konfigurations-, Preis- und Angebotsfunktionen umfassen, die zur Automatisierung und Verwaltung vollständiger Revenue Operations-Prozesse dienen.

„Mit der Übernahme von Contract Wrangler bauen wir unsere Führungsrolle bei der Unterstützung von Unternehmen bei der Verwaltung ihrer Umsatzverträge aus“, sagte Noel Goggin, CEO und Culture Leader von Conga. „Gemeinsam werden wir Unternehmen in die Lage versetzen, Risiken, Compliance und Verpflichtungen zu managen und gleichzeitig ihr Umsatzpotenzial zu maximieren.“

„Die Fähigkeit von Contract Wrangler, Unternehmen dabei zu helfen, aus all ihren Verträgen umsetzbare Erkenntnisse zu gewinnen, ist beispiellos und eine perfekte Ergänzung zu den kommerziellen und umsatzbezogenen Betriebslösungen von Conga“, sagte John Gengarella, CEO von Contract Wrangler. „Mit den globalen Markteinführungs- und Servicekapazitäten von Conga haben wir eine unglaubliche Gelegenheit, unser Wachstum als Teil eines Marktführers zu beschleunigen.“

„Wir freuen uns, unseren Kunden eine vollständig integrierte, native, KI-basierte Vertragserfassungsfunktion anbieten zu können“, sagte Grant Peterson, Chief Product Officer von Conga. „Da wir unseren Kunden die Möglichkeit geben, ihren alten Vertragsbestand schnell und präzise zu erfassen, wird dies Vertragsverlängerungen ankurbeln, die Suche erleichtern, Risikoanalysen ermöglichen und den Wert unserer Produktfamilie für das Vertragslebenszyklusmanagement steigern.“

Aufdecken kritischer Erkenntnisse in allen Verträgen

Conga ist führend in der End-to-End-Verwaltung von Verträgen und rationalisiert die Verwaltung von Verträgen und Lebenszyklen für mehr Effizienz und Einblicke. Da Verträge für jedes Unternehmen von entscheidender Bedeutung sind, müssen manuelle und unzusammenhängende Prozesse umgestaltet werden, um die Mitarbeiter- und Kundenerfahrung zu verbessern, die Genauigkeit zu erhöhen, die Durchlaufzeiten zu verkürzen und Risiken zu verringern.

Führende Marken wie Lucidchart, Zscaler und HomeLight verlassen sich auf Contract Wrangler, um umsetzbare Erkenntnisse über alle ihre Verträge zu gewinnen. In den letzten fünf Jahren hat Contract Wrangler ein starkes Wachstum erlebt, da es sich einen Ruf für beispiellose Genauigkeit erworben hat.

Contract Wrangler erfasst alle Verträge eines Unternehmens, unabhängig davon, ob sie auf dem Papier des Unternehmens oder auf dem eines Dritten stehen. Nach der Aufnahme in die Contract Wrangler-Plattform werden mithilfe von maschinellem Lernen und Attorney-in-the-Loop-Prüfung alle wichtigen Begriffe und Klauseln aus den Verträgen extrahiert und organisiert. Die Contract Wrangler-Plattform bietet dann eine intuitive Schnittstelle zur Operationalisierung der Erkenntnisse, die es dem Unternehmen ermöglicht, auf kritischen Termine, Bedingungen und Klauseln zu reagieren, um Chancen zu nutzen, Verpflichtungen zu erfüllen, Ausgaben zu kontrollieren und Risiken zu mindern.

Conga wird Contract Wrangler als Conga Contract Intelligence auf den Markt bringen. Conga Contract Intelligence wird eigenständig und als Mehrwertfunktion zu den bestehenden Contract & Lifecycle Management (CLM)-Lösungen von Conga verkauft.

Über Conga

Conga, das weltweit führende Unternehmen im Bereich Transformation der Vertriebsprozesse, unterstützt Unternehmen bei der Vereinfachung und Automatisierung der wesentlichen Angebote, Verträge und Dokumente, die den Handel vorantreiben. Wir helfen unseren Kunden, agiler zu werden, damit sie sich schnell an Veränderungen anpassen und ein flüssiges, vernetztes Kundenerlebnis schaffen können. Unternehmen entscheiden sich für Conga, da es ihnen die umfassendste Lösung auf dem Markt und kompetente Anleitung bietet, um die für die Kundenbindung erforderlichen Prozesse und Dokumente, Konfiguration von Preisangeboten (CPQ), das Vertragslebenszyklusmanagement (CLM) und den gesamten kommerziellen Lebenszyklus zu transformieren. Mit Conga entwickeln Unternehmen ihre Vertriebsprozesse weiter, um ihre Umsatzgenerierung zu optimieren und wichtige Erkenntnisse zu gewinnen, die zu nachhaltigem Wachstum führen.

Conga ist weltweit in Nordamerika, Europa und Asien tätig. Erfahren Sie mehr unter conga.com oder folgen Sie Conga auf Twitter: @CongaHQ.

