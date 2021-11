Conmed meldet konstante Dividende

Der amerikanische Medizintechniker Conmed Corporation (ISIN: US2074101013, NASDAQ: CNMD) wird am 5. Januar 2022 eine konstante Quartalsdividende in Höhe von 20 US-Cents je Aktie an seine Investoren auszahlen, wie am Montag berichtet wurde. Record date ist der 15. Dezember 2021.

Conmed zahlt auf das Jahr hochgerechnet 0,80 US-Dollar an seine Investoren aus. Beim derzeitigen Börsenkurs von 132,69 US-Dollar (Stand: 29. November 2021) entspricht das einer aktuellen Dividendenrendite von 0,60 Prozent. Conmed ist 1970 gegründet worden. Der Hauptsitz befindet sich in Utica - im US-Bundesstaat New York. Im dritten Quartal (30. September 2021) des Fiskaljahres 2021 erzielte der Konzern einen Umsatz von 248,83 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 237,84 Mio. US-Dollar), wie am 27. Oktober 2021 berichtet wurde. Der Gewinn lag bei 14,95 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 6,85 Mio. US-Dollar). Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresbeginn 2021 auf der aktuellen Kursbasis mit 18,47 Prozent im Plus. Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 3,95 Mrd. US-Dollar (Stand: 29. November 2021). Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de