Conmed schüttet vierteljährliche Dividende aus

Der Medizintechniker Conmed Corporation (ISIN: US2074101013, NASDAQ: CNMD) wird am heutigen Montag eine Quartalsdividende in Höhe von 20 US-Cents je Aktie an seine Investoren auszahlen. Record date war der 15. Juni 2020.

Conmed zahlt auf das Jahr hochgerechnet 0,80 US-Dollar an seine Investoren aus. Beim derzeitigen Börsenkurs von 73,01 US-Dollar (Stand: 3. Juli 2020) entspricht das einer aktuellen Dividendenrendite von 1,10 Prozent. Conmed ist 1970 gegründet worden. Der Hauptsitz befindet sich in Utica - im US-Bundesstaat New York. Im ersten Quartal (31. März 2020) des Fiskaljahres 2020 erzielte der Konzern einen Umsatz von 214,01 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 218,38 Mio. US-Dollar), wie am 29. April berichtet wurde. Die Aktie wird an der Technologiebörse NASDAQ gehandelt und liegt dort seit Jahresbeginn 2020 auf der aktuellen Kursbasis mit 34,71 Prozent im Minus. Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 2,1 Mrd. US-Dollar (Stand: 3. Juli 2020). Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de