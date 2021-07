ConocoPhillips schüttet konstante Dividende aus

Der US-Energiekonzern ConocoPhillips (ISIN: US20825C1045, NYSE: COP) zahlt seinen Aktionären eine konstante Quartalsdividende in Höhe von 43 US-Cents aus. Aktionäre erhalten die Dividendenzahlung am 1. September 2021 (Record date: 26. Juli 2021). Auf das Jahr gerechnet zahlt ConocoPhillips 1,72 US-Dollar Dividende.

Die aktuelle Dividendenrendite beträgt beim derzeitigen Börsenkurs von 59,46 US-Dollar (Stand: 13. Juli 2021) 2,89 Prozent. Im Oktober 2020 erhöhte ConocoPhillips die Dividendenausschüttung im Vergleich zum Vorquartal (42 Cents) um 2,4 Prozent.

ConocoPhillips zählt mit 10.300 Mitarbeitern zu den größten US-Ölkonzernen und hat seinen Firmensitz in Houston, im US-Bundesstaat Texas. Der Konzern entstand am 30. August 2002 durch die Fusion der beiden Unternehmen Conoco und Phillips Petroleum Company. Im ersten Quartal des Fiskaljahres 2021 wurde ein Gewinn von 1 Mrd. US-Dollar nach einem Verlust von 1,7 Mrd. US-Dollar im Vorjahr erwirtschaftet, wie am 4. Mai 2021 berichtet wurde. Auf bereinigter Basis ergab sich ein Gewinn von 0,9 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 0,5 Mrd. US-Dollar).

Seit Jahresanfang 2021 liegt die Aktie an der Wall Street mit 48,69 Prozent im Plus und die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 80,7 Mrd. US-Dollar (Stand: 13. Juli 2021).

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de