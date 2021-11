Consensus Cloud Solutions richtet am 9. November 2021 eine Telefonkonferenz für Anleger aus

Consensus Cloud Solutions, Inc., (NASDAQ:CCSI), lädt die Öffentlichkeit, Pressevertreter, die Finanz-Community und andere interessierte Parteien zum Live-Webcast seiner ersten Anlegerkonferenz ein, und zwar am Dienstag, dem 9. November 2021 um 17:00 Uhr ET.

Der Chief Executive Officer von Consensus Cloud Solutions, Scott Turicchi, und der Chief Operating Officer des Unternehmens, John Nebergall, richten die Telefonkonferenz aus, in deren Rahmen sie die Proforma-Finanzergebnisse des dritten Quartals erläutern, die aktuelle Geschäftslage präsentieren und für eine Live-Fragerunde bereitstehen werden. Worum geht es: Consensus Cloud Solutions Inc., Anlegerkonferenz Wann: Dienstag, 9. November 2021 um 17:00 Uhr ET / 14:00 Uhr PT Wo: www.consensus.com oder telefonisch unter der Rufnummer (833) 492-0037 [USA] oder +1(973) 528-0159 [International] Fragen für die Telefonkonferenz werden per E-Mail unter investor@consensus.com entgegengenommen und können jederzeit vor Beginn oder während des Webcasts gesendet werden. Die Telefonkonferenz und Präsentationsunterlagen werden in archivierter Form auf www.consensus.com zur Verfügung stehen, falls Sie an dem Live-Webcast nicht teilnehmen können. Über Consensus Cloud Solutions, Inc. Consensus Cloud Solutions, Inc. (Nasdaq:CCSI) ist ein führender Anbieter von Services für die sichere Bereitstellung von Informationen und betreibt eine skalierbare Software-as-a-Service-Plattform („SaaS“). Consensus bietet eFax, Consensus Unite, Consensus Signal und jSign an und arbeitet an Consensus Clarity und Harmony. Weitere Informationen über Consensus erhalten Sie auf www.consensus.com. Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab. Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20211104005920/de/ Bevey Miner Consensus Cloud Solutions, Inc. investor@consensus.com