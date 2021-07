CONSOL ENERGY - Das lief blitzsauber! Und jetzt?

Neben einigen Öltiteln stellte ich im Zuge einer "dreckigen" Analysenserie vor einigen Wochen auch eine Kohleaktie vor. Und diese Analyse hätte besser nicht aufgehen können. So überwand die Aktie von Consol Energy den Widerstand bei 15,15 USD und zog innerhalb weniger Wochen auf 19,20 USD davon. Diese Marke erreichte der Titel in der Vorwoche nicht nur, er prallte auch daran zur Unterseite ab.

Der Wert ist mittelfristig bereits sehr weit in der Bewegung. Das birgt selbstverstänlich Rückschlagsrisiken. Eine obere Umkehr ist bislang aber nicht aktiviert. Sollten die Bullen sogar nochmals aufdrehen und den Widerstand bei 19,20 USD hinter sich lassen, wäre die Abrisskante aus dem Sommer 2019 bei 24,78 USD das nächste Ziel. Dort wiederum wäre durchaus eine längere Auszeit plausibel.

Absicherungen im Falle eines Ausbruchssignals bieten sich unter dem Tief bei 16,67 USD an. Dorthin könnten auch Stopps für bestehende Positionen nachgezogen werden, falls der Titel neue Hochs markiert. 15,15 USD und 12,50 USD stellen mittelfristig wiederum wichtige Unterstützungen dar.

Fazit: Die Musik spielte in den vergangenen Wochen nicht etwa im Bereich der regenerativen Energien. Öl- und Kohleaktien führten die Rally mit an. Eine Fortsetzung bei der Aktie von Consol Energy ist möglich, insofern die Hürde bei 19,20 USD genommen wird.

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mrd. USD 1,02 1,22 1,25 Ergebnis je Aktie in USD -0,37 1,57 0,59 KGV - 12 31 Dividende je Aktie in USD 0,00 0,00 0,00 Dividendenrendite 0,00 % 0,00 % 0,00 % *e = erwartet

Consol-Energy-Aktie (Wochenchart)

Ich trade seit einiger Zeit nur mehr über Guidants. Denn dort analysiere ich auch meine Basiswerte. Der Handel ist kinderleicht. Über Guidants mit dem Broker verbinden, Session TAN vergeben und loslegen! Ohne Mehrkosten und mit einer spürbaren Zeitersparnis! Alle Infos zum Handel über Guidants erfahren Sie hier. Schauen Sie sich in diesem Zusammenhang unbedingt auch unseren neuen Zertifikate-Modus im Charting an. So leicht ging Derivate-Trading noch nie von der Hand!

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)