Consolidated Water gibt Dividende für das dritte Quartal bekannt

Der Hersteller von Entsalzungsanlagen, Consolidated Water Co. Ltd. (ISIN: KYG237731073, NASDAQ: CWCO), wird eine Quartalsdividende in Höhe von 0,085 US-Dollar je Aktie ausbezahlen, wie am Mittwoch berichtet wurde. Aktionäre erhalten die Auszahlung für das dritte Quartal 2021 am 30. Juli 2021 (Record date: 1. Juli 2021).

Auf das Jahr gerechnet werden dementsprechend 0,34 US-Dollar an die Investoren gezahlt. Die aktuelle Dividendenrendite beträgt beim derzeitigen Aktienkurs von 12,58 US-Dollar (Stand: 2. Juni 2021) 2,70 Prozent. Das Unternehmen, mit Firmensitz auf den Kaimaninseln, ist 1973 gegründet worden und entwickelt und vertreibt Anlagen zur Meerwasserentsalzung sowie Wasserverteilungssysteme. Produktionsstätten gibt es auf den Kaimaninseln, den British Virgin Inseln, den Bahamas und in den USA.

Im ersten Quartal (31. März) des Fiskaljahres 2021 lag der Umsatz bei 17,1 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 20,7 Mio. US-Dollar), wie am 17. Mai berichtet wurde. Unter dem Strich stand ein Gewinn von 0,99 Mio. US-Dollar nach einem Verlust von 2,9 Mio. US-Dollar im Jahr zuvor.

Die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 189,87 Mio. US-Dollar. Seit Jahresanfang 2021 liegt das Papier an der Wall Street auf dem aktuellen Kursniveau mit 4,40 Prozent im Plus (Stand: 2. Juni 2021).

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de