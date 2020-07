Constellation Brands kündigt Dividende an

Der Spirituosenkonzern Constellation Brands Inc. (ISIN: US21036P1084, NYSE: STZ) schüttet am 25. August 2020 eine Quartalsdividende von 0,75 US-Dollar je Aktie an seine Anteilseigner aus (Record date ist der 11. August 2020).

Auf das Jahr hochgerechnet zahlt das Unternehmen 3,00 US-Dollar an seine Aktionäre aus. Beim aktuellen Börsenkurs von 185,88 US-Dollar (Stand: 1. Juli 2020) liegt die derzeitige Dividendenrendite bei 1,61 Prozent. Am 22. Mai 2015 startete der Konzern erstmals mit der Zahlung einer Quartalsdividende (0,31 US-Dollar). Der Nettoumsatz lag im ersten Quartal (31. Mai 2020) des Fiskaljahres 2020 bei 1,96 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 2,10 Mrd. US-Dollar), wie ebenfalls am Mittwoch berichtet wurde. Unter dem Strich stand ein Verlust von 177,9 Mio. US-Dollar nach einem Verlust von 245,4 Mio. US-Dollar im Jahr zuvor. Constellation Brands ist 1945 gegründet worden. Zu den Produkten gehören unter anderem Modelo oder Tsingtao Bier sowie Robert Mondavi, Clos du Bois oder Ruffino. Seit Jahresanfang 2020 liegt die Aktie an der Wall Street mit 2,04 Prozent im Minus. Die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 39,9 Mrd. US-Dollar (Stand: 1. Juli 2020). Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de