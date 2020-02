Constellation Brands zahlt Dividende aus

Der Spirituosenkonzern Constellation Brands Inc. (ISIN: US21036P1084, NYSE: STZ) schüttet am heutigen Dienstag eine Quartalsdividende von 0,75 US-Dollar je Aktie an seine Anteilseigner aus (Record date war der 11. Februar 2020).

Auf das Jahr hochgerechnet zahlt das Unternehmen 3,00 US-Dollar an seine Aktionäre aus. Beim aktuellen Börsenkurs von 201,54 US-Dollar (Stand: 24. Februar 2020) liegt die derzeitige Dividendenrendite bei 1,49 Prozent. Am 22. Mai 2015 startete der Konzern erstmals mit der Zahlung einer Quartalsdividende (0,31 US-Dollar). Der Nettoumsatz lag im dritten Quartal des Fiskaljahres 2020 bei 2 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 1,97 Mrd. US-Dollar), wie am 8. Januar berichtet wurde. Constellation Brands ist 1945 gegründet worden. Zu den Marken gehören Corona und Modelo oder Tsingtao Bier sowie Robert Mondavi, Clos du Bois oder Ruffino. Seit Jahresanfang 2020 liegt die Aktie an der Wall Street mit 6,37 Prozent im Plus. Die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 38,5 Mrd. US-Dollar (Stand: 24. Februar 2020). Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de