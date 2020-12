ContactMakers wählt Engage Media Server von Radisys zum Betrieb seines Kundeninteraktionspakets auf Cloud-Basis

Die branchenführende Plattform von Radisys zur Medienverarbeitung in Echtzeit dient als Grundlage für hochwertige Live-Kundeninteraktionen zur Verbesserung der Kundenbeziehungen

Die Radisys® Corporation, ein weltweit führender Anbieter von offenen Telekommunikationslösugen, hat heute bekannt gegeben, dass ContactMakers, ein Anbieter von Telefonielösungen für Callcenter und Dienstleistungen für Kunden, den Engage Media Server von Radisys als Grundlage für seine ContactSuite-Plattform für VOIP-Kommunikation ausgewählt hat und somit auf eine Cloud-Lösung umsattelt. Die umfassenden flexiblen Kapazitäten des Engage Media Server ermöglichen es ContactMakers, seine Ressourcen auf das Hinzufügen von einzigartigen Anwendungen, verbesserten Nutzererlebnissen und benutzerspezifischen Lösungen für sein einzigartiges Kundeninteraktionspaket zu konzentrieren, anstatt sich mit der Kommunikationsinfrastruktur befassen zu müssen. ContactMakers wird den Medienserver zum schnelleren Bearbeiten spezifischer Kundenanforderungen nutzen und so durch die Verwendung einer gemeinsamen Medienverarbeitungsplattform für erweiterte Sprach-, Video- und Medienanalysen sowie andere Funktionen für seine Kundenangebote die Kosten senken und die Komplexität verringern können.

Der Kundenkontakt ist immer wichtig für das Geschäft. Trotz der Entwicklung und Erweiterung von Kommunikationskanälen wie Internet, SMS-Nachrichten und sozialen Medien wird weiterhin ein Großteil der Interaktionen im Geschäftsbereich über Telekommunikationslösungen wie VOIP, Mobilfunk- und Festnetzleitungen abgewickelt. Dies schließt die wichtigsten Interaktionen im Kundendienst mit ein.

Die Flexibilität der heutigen Belegschaften sowie dynamische globale Bedingungen und ein zunehmender Trend hin zu Kundeninteraktionen aus der Ferne erfordern mehr denn je eine zuverlässige Mediengrundlage für Sprach- und Videoanrufe in Echtzeit. Zur Bewältigung dieser Herausforderung benötigen Unternehmen eine Callcenter-Lösung, die es ihnen ermöglicht, neue, skalierbare und flexible Dienste schneller online zu bringen, und die an die sich wandelnden Marktbedingungen einfacher als bestehende CCaaS-Produkte (Customer-Communication-as-a-Service) angepasst werden können.

ContactMakers nimmt die Telco-to-the-Cloud-Migration seiner eigenen Kommunikationsanwendung und Interaktionsplattform vor, die schon vor über 15 Jahren für die Anforderungen der Auftraggeber bezüglich Kommunikation mit Kunden entwickelt und seither optimiert wurde. Der wirksame Einsatz der von Beginn an auf der Cloud basierenden Plattform Engage Media Server von Radisys wird mit Kostensenkungen bei der Migration, größerer Flexibilität und optimaler Ressourcenverwendung helfen.

ContactMakers wird den Engage Media Server zur Bereitstellung von Zuverlässigkeit auf Betreiberniveau, Video- und Sprachverarbeitung, Biometrie und hochwertigen Sprachfunktionen als Anker seiner Dienstleistungsplattform nutzen.

Engage Media Server von Radisys ist die branchenführende Medienverarbeitungsplattform in Echtzeit, die Sprach-, Video- und KI-basierte Medien bereitstellt und eine Rundumlösung für Entwickler, CCaaS-Anbieter und Kommunikationsdienstanbieter zur Erstellung eines gesamtheitlichen digitalen Kundeneinbindungserlebnisses bietet.

Kundendienstanbieter sowie Akteure in den Bereichen Unified Communications (UC) und CCaaS, einschließlich Erstausrüstern und Anbietern von Betreiberlösungen gleichermaßen, verlassen sich auf Radisys für hochwertige Medienverarbeitung auf Cloud-Basis, die dynamischen Kunden-, Markt- und Mitarbeiterenforderungen gerecht wird und gleichzeitig eine zukunftsfähige, marktführende Lösung mit folgenden Merkmalen bietet: Cloud-Skalierbarkeit für eine breitere Marktreichweite für Anwendungen und Dienste für digitale Erlebnisse zu attraktiven Preispunkten Sprach- und Videoverarbeitung in höchster Qualität Unterstützung von VOIP-, Mobilfunk- und Festnetzverbindungen zwischen Kunden und Angestellten Zuverlässigkeit auf Betreiberniveau zur Gewährleistung von offenen Kommunikationskanälen zu jedem Zeitpunkt



„Unsere Beziehung zu Radisys währt schon lange, denn das Unternehmen bietet die hochwertigen Kommunikationsdienstleistungen, die unsere Kunden erwarten. Mithilfe von Radisys sind wir nun in der Lage, nahtlos in eine Softwareumgebung überzugehen, die in unserem eigenen Rechenzentrum oder in der Cloud betrieben werden kann“, sagte Denise Konings, CEO von ContactMakers. „Die Kombination aus der Technologie von Radisys, seiner Beratungskompetenz im Bereich der sich schnell entwickelnden Kommunikations- und Mobilfunktechnologie sowie seinem erstklassigen globalen Support machen Radisys nicht nur zu einem Technologieanbieter, sondern auch zu unserem zentralen Partner bei der Bereitstellung von hochwertigen, einnehmenden Kundeninteraktionen.“

„Eine zuverlässige und skalierbare Medienverarbeitung auf Cloud-Basis ist die Grundlage für das Bereitstellen einprägsamer Kundeninteraktionen“, sagte Shankar Krishnamurthy, Senior Director bei Radisys im Bereich Geschäftsfeldentwicklung. „Engage Media Server hilft ContactMakers dabei, seine Dienste auf die Cloud zu migrieren und Kommunikationsabläufe besser zu verwalten, das Nutzererlebnis zu verbessern und wichtige Leistungskennzahlen auf Kunden- und Mitarbeiterseite nachzuverfolgen. Damit kann ContactMakers seine spezialisierten Ressourcen und sein Entwicklungsbudget auch weiterhin auf Dienstanwendungen konzentrieren.“

Über Radisys

Radisys ist ein weltweit führender Anbieter von offenen Telekommunikationslösungen und -diensten. Die disaggregierten Plattformen und Integrationsdienste des Unternehmens nutzen offene Referenzarchitekturen und -standards kombiniert mit offener Software und Hardware, die Serviceanbietern das Vorantreiben einer offenen digitalen Transformation ermöglichen. Radisys bietet ein durchgehendes Lösungsportfolio von digitalen Endpunkten über disaggregierte und offene Zugangslösungen sowie Kernlösungen bis zu immersiven digitalen Anwendungen und Kundenbindungsplattformen. Seine erstklassige und erfahrene Organisation für Netzwerkdienste bietet Dienstleistungen für den gesamten Lebenszyklus, die es Serviceanbietern ermöglichen, hoch skalierbare und hochleistungsfähige Netzwerke bei einer optimalen Gesamtbetriebskostenstruktur aufzubauen und zu betreiben. Weitere Informationen finden Sie unter www.Radisys.com.

Über ContactMakers

ContactMakers unterstützt und realisiert Spitzentelefonie für Unternehmen, die nach Qualität im Kundendienst streben. Überlegene Kommunikationstechnologie in der Cloud wird mit sozialer Kompetenz, Leidenschaft und Drang verknüpft. ContactMakers regt Sie an und fordert Sie heraus, jeden Augenblick mit Kundenkontakt so gut wie möglich zu gestalten. Gemeinsam optimieren wir jede Phase des Kundenerlebnisses. Weitere Informationen finden Sie auf www.contactmakers.nl.

